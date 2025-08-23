Депутаты Госдумы предложили создать в России официальные криптообменники

Депутаты Госдумы предложили создать в России сеть легальных криптовалютных обменников с физической точкой присутствия. Обращение направлено главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

По мнению авторов инициативы, стоит рассмотреть возможность создания сети легальных обменников криптовалют с чёткими требованиями к их работе. В частности, предлагается установить минимальное требование к уставному капиталу таких компаний. Это поможет обеспечить финансовую стабильность участников рынка.

Инициатива поможет значительно уменьшить долю нелегального оборота криптовалют, считают авторы законодательной инициативы. Это укрепит доверие граждан к финансовым институтам и предоставит государству эффективные инструменты для контроля денежных потоков.

— Просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопрос о создании механизма лицензирования легальных криптовалютных обменников с физическим присутствием, — говорится в документе.

Создание сети лицензированных обменников откроет гражданам легальные и безопасные возможности для финансовых операций с криптовалютой.

Напомним, что 15 августа 2025 года полиция Новосибирска возбудила дело о краже биткоинов. Как сообщали правоохранительные органы, сделка по продаже криптовалюты на 46 млн рублей должна была состояться в бабершопе на улице Писарева. В итоге во время сделки в помещение ворвались четверо мужчин в масках. Они попытались ограбить участников, но были остановлены охранниками, уточняли в правоохранительных структурах. Часть денег, как утверждают участники сделки, пропала. После проведения уголовно-процессуальной проверки было возбуждено дело по статье «кража в особо крупном размере». Еще одну проверку проводит следственный комитет.

Ранее редакция сообщала о том, что амнистировать «серое» оборудование для майнинга предложили депутаты. Согласно данным Центробанка, около 29% взрослого населения страны используют криптовалюты в той или иной форме.