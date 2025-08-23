Рекламодателям

Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился

  • 23/08/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился
Инфляцию раскручивало повышение стоимости услуг ЖКХ

Совокупный рост цен в Новосибирской области в июле составил 0,1%. С начала года инфляция снизилась до 9,7%, в целом по России — до 8,8%.

При этом в Сибирском ГУ ЦБ констатировали, что стоимость продуктов в регионе в основном падает, непродовольственные товары остались на уровне июня, а инфляцию «двигает» повышение цен на услуги ЖКХ.

Увеличили производство

Лидером падения цен на продовольственном рынке ожидаемо стали яйца. Они дешевеют седьмой месяц подряд. По данным Новосибирскстата, к июню 2025 яйца подешевели на 20%, а к декабрю 2024 — на 62%.

— Сибирские птицефабрики увеличили производство, к тому же яйца поступают и из других регионов страны, — констатировали аналитики Сибирского ГУ ЦБ.

Интересно, что по данным статистики, куры за месяц в регионе подорожали на 12%.

На втором месте по темпам снижения цен огурцы: на 23% к июню, и на 56% к декабрю 2024.

В регионе также снижается цена на кисломолочную продукцию и сметану, что эксперты связывают с сезонным фактором. Третий месяц подряд падали цены на сливочное масло, так как переработчики в стране нарастили его выпуску. С другой сторон, в магазинах региона появились пачки этой продукции по 100 граммов, что можно назвать одним из примеров шрикинфляции.

Инфляцию на рынке продуктов питания двигает вверх рост цен на кофе, как в магазинах, так и в сети общепита.

— Купить чашку бодрящего напитка в точках быстрого обслуживания тоже становится все дороже. Такой тренд идёт по всей России, поскольку в странах, где растёт кофе, был неурожай из-за погодных условий. К тому же поставщикам приходится увеличивать затраты на логистику, — пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Интересно, что в августе цены на кофе в магазинах начали снижать через скидки. Как пояснили корреспонденту Infopro54 сотрудники ритейла, ценники удалось переписать за счет новых закупок по более низкому курсу доллара. На ценники также повлияло серьезное падение спроса.

Запасы закончились

На ситуацию на рынке непродовольственных товаров оказал влияние рост цен на смартфоны и телевизоры. По словам экспертов, новосибирские ретейлеры распродали большую часть складских запасов, а новые партии приходят по «новым ценам».

В июле выросла стоимость бытовой химии, косметики и парфюмерии. Причина — производители стали больше тратить на закупку компонентов и материалов, а ретейлеры — на доставку и хранение товаров, аренду помещений.

— Инфляцию в этом сегменте сдерживал тот факт, что люди стали меньше покупать товары длительного пользования из-за дорогих потребительских кредитов. Одни предпочитали отложить такие покупки до снижения ставок, другие — копить нужную сумму на вкладах, условия по которым остаются привлекательными, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Напомним, эксперты рынка недвижимости недавно сообщали, что официальная инфляция «съела» рост цен на квартиры в Новосибирске.

Услуги сдержали скидки на отдых

Ключевое влияние на инфляцию в сфере услуг оказал рост цен на ЖКХ.  Это привело к повышению ставок по аренде. При этом санатории и базы отдыха региона начали снижать цены.

— Сибиряки покупают путевки задолго до отпускного сезона. Сейчас местным санаториям и базам надо заполнить номерной фонд на осень, и чтобы стимулировать продажи, они предлагают различные акции и скидки, — пояснила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Напомним, участники туррынка опасаются, что осенью он серьезно просядет, так как большинство гостиниц и отелей региона до сих пор не вошли в реестр Росаккредитации, а значит не смогут с сентября принимать гостей.

Ранее редакция сообщала о том, что объем рынка платных услуг в Новосибирске вырос до 180 млрд рублей. Больше всего жители региона заплатили компаниям, работающим в сфере ЖКХ. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

2 249

Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : цены на продукты услуги инфляция


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Продажи люксовых поддержаных автомобилей выросли в России
23/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске вырос спрос на генетические паспорта и тесты на отцовство
23/08/25 13:00
Медицина Наука
Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов
23/08/25 12:00
Образование Общество
Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился
23/08/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Депутаты Госдумы предложили создать в России официальные криптообменники
23/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Финансы
Новосибирская компания создала «дочку» в Казахстане
22/08/25 19:00
Бизнес ВЭД
Около сотни должников нашли в одном из микрорайонов Новосибирска
22/08/25 18:30
Право&Порядок
«Это не шутки»: новосибирский стоматолог оценила риски самостоятельной установки пломб и виниров
22/08/25 18:05
Медицина Общество
Московская компания запускает в Новосибирске проект совместно с Денисом Ивановым
22/08/25 17:00
Бизнес Город
«Городская палеонтология»: жители Новосибирска занялись поиском древностей в метро, библиотеках и ДК
22/08/25 16:00
Город История Общество Стиль жизни
Конкурс в колледжах Новосибирска доходит до 33 человек на место
22/08/25 15:30
Власть Образование Общество
Масштабный дорожный ремонт в Новосибирске близится к завершению
22/08/25 15:20
Власть
Дождливые выходные ожидают новосибирцев
22/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»
22/08/25 14:30
Общество
В Новосибирске началась вакцинация от гриппа
22/08/25 14:00
Общество
OpenBio-2025: симпозиум «Инженерия живого» откроет будущее медицины и биопроизводства
22/08/25 13:45
Технологии
Технопарк Новосибирска получил разрешение на строительство еще одного здания
22/08/25 13:00
Бизнес Инновации Недвижимость
В Новосибирской области изменили сроки сентябрьских пенсионных выплат
22/08/25 12:00
Общество
Цены на комнаты в Новосибирске стагнируют
22/08/25 11:00
Бизнес Недвижимость
«Исповедуются только 1%»: мода на «монастыринг» может миновать сибирских зумеров
22/08/25 9:00
Культура Общество
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять