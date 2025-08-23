Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился

Совокупный рост цен в Новосибирской области в июле составил 0,1%. С начала года инфляция снизилась до 9,7%, в целом по России — до 8,8%.

При этом в Сибирском ГУ ЦБ констатировали, что стоимость продуктов в регионе в основном падает, непродовольственные товары остались на уровне июня, а инфляцию «двигает» повышение цен на услуги ЖКХ.

Увеличили производство

Лидером падения цен на продовольственном рынке ожидаемо стали яйца. Они дешевеют седьмой месяц подряд. По данным Новосибирскстата, к июню 2025 яйца подешевели на 20%, а к декабрю 2024 — на 62%.

— Сибирские птицефабрики увеличили производство, к тому же яйца поступают и из других регионов страны, — констатировали аналитики Сибирского ГУ ЦБ.

Интересно, что по данным статистики, куры за месяц в регионе подорожали на 12%.

На втором месте по темпам снижения цен огурцы: на 23% к июню, и на 56% к декабрю 2024.

В регионе также снижается цена на кисломолочную продукцию и сметану, что эксперты связывают с сезонным фактором. Третий месяц подряд падали цены на сливочное масло, так как переработчики в стране нарастили его выпуску. С другой сторон, в магазинах региона появились пачки этой продукции по 100 граммов, что можно назвать одним из примеров шрикинфляции.

Инфляцию на рынке продуктов питания двигает вверх рост цен на кофе, как в магазинах, так и в сети общепита.

— Купить чашку бодрящего напитка в точках быстрого обслуживания тоже становится все дороже. Такой тренд идёт по всей России, поскольку в странах, где растёт кофе, был неурожай из-за погодных условий. К тому же поставщикам приходится увеличивать затраты на логистику, — пояснили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Интересно, что в августе цены на кофе в магазинах начали снижать через скидки. Как пояснили корреспонденту Infopro54 сотрудники ритейла, ценники удалось переписать за счет новых закупок по более низкому курсу доллара. На ценники также повлияло серьезное падение спроса.

Запасы закончились

На ситуацию на рынке непродовольственных товаров оказал влияние рост цен на смартфоны и телевизоры. По словам экспертов, новосибирские ретейлеры распродали большую часть складских запасов, а новые партии приходят по «новым ценам».

В июле выросла стоимость бытовой химии, косметики и парфюмерии. Причина — производители стали больше тратить на закупку компонентов и материалов, а ретейлеры — на доставку и хранение товаров, аренду помещений.

— Инфляцию в этом сегменте сдерживал тот факт, что люди стали меньше покупать товары длительного пользования из-за дорогих потребительских кредитов. Одни предпочитали отложить такие покупки до снижения ставок, другие — копить нужную сумму на вкладах, условия по которым остаются привлекательными, — констатировали в Сибирском ГУ ЦБ.

Напомним, эксперты рынка недвижимости недавно сообщали, что официальная инфляция «съела» рост цен на квартиры в Новосибирске.

Услуги сдержали скидки на отдых

Ключевое влияние на инфляцию в сфере услуг оказал рост цен на ЖКХ. Это привело к повышению ставок по аренде. При этом санатории и базы отдыха региона начали снижать цены.

— Сибиряки покупают путевки задолго до отпускного сезона. Сейчас местным санаториям и базам надо заполнить номерной фонд на осень, и чтобы стимулировать продажи, они предлагают различные акции и скидки, — пояснила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Напомним, участники туррынка опасаются, что осенью он серьезно просядет, так как большинство гостиниц и отелей региона до сих пор не вошли в реестр Росаккредитации, а значит не смогут с сентября принимать гостей.

Ранее редакция сообщала о том, что объем рынка платных услуг в Новосибирске вырос до 180 млрд рублей. Больше всего жители региона заплатили компаниям, работающим в сфере ЖКХ.