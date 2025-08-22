Новосибирская компания создала «дочку» в Казахстане

Новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» в первом полугодии 2025 года учредила дочернюю компанию — ТОО «СЕЛЛ-Сервис Казахстан». Как пояснил собственник компании Петр Новак, сейчас идут переговоры со складом ответственного хранения в Алматы.

— Ориентировочно, начиная с 3 квартала, начнутся отгрузки для казахстанских клиентов с местного склада, — отметил бизнесмен.

Дополнительно представители компании планируют участие в выставке в республике Беларусь. На 2026 год запланирован рост продаж в стране, уточнили в пресс-службе финансового консультанта эмитента — ООО «Юнисервис Капитал».

Напомним, что во второй половине 2024 года «СЕЛЛ-Сервис» учредила дочернюю компанию ООО «SELL-SERVICE VOSTOK» в Узбекистане. В ноябре «дочка» заключила договор с крупнейшим складом ответственного хранения класса А в Ташкенте.

Стоит отметить, что интерес новосибирских компаний к созданию дочерних структур в странах СНГ растет ежегодно. Так, в апреле 2024-го ООО «Здравмедтех» открыла производство в индустриальном парке «Чирчик» в Ташкентской области. В августе 2024 компания «Сибстекло» договорилась с заводом компании Carlsberg Uzbekistan о поставках в Новосибирск стеклобоя.

По данным «Юнисервис Капитал», выручка «СЕЛЛ-Сервис» по итогам первого полугодия 2025 года выросла на 23% к аналогичному периоду прошлого года до 2,23 млрд руб. При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 151,4 млн руб. (-94%). В компании это объясняли сокращением объема закупок какао-порошка со стороны кондитерской промышленности в связи с ростом и волатильностью цен на него на мировых рынках. Компания реализует продукцию покупателям из 62 регионов России, сотрудничает с производителями республик Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Армения. Собственник и гендиректор — Петр Новак.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес зовут открывать совместные производства в Узбекистане. Компании ждут в свободных экономических зонах республики.