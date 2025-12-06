Рекламодателям

Дети мигрантов пошли на подготовительные курсы в школы Новосибирска

  • 06/12/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Их родители решили, что нужно серьезнее готовиться к тестированию по русскому языку

В соцсетях появились сообщения новосибирцев, которые пишут об увеличении количества детей иностранных граждан на подготовительных курсах в нулевых классах школ. Как рассказала Infopro54 мама одного из будущих первоклассников, у них в подготовительном классе из 22 детей 15 — представители выходцев из стран СНГ.

— Честно говоря, напрягает такая пропорция, но пока между детьми конфликтов нет. Их родители тоже довольно доброжелательны. Мы с родителями поговорили и наблюдаем, решили пока не поднимать волну. Хотя ранее говорилось о том, что в классе не должны быть более 10% детей иностранных граждан, — отметила собеседница редакции.

В департаменте образования мэрии в ответ на запрос Infopro54 отметили, что у них нет информации о том сколько детей мигрантов посещают подготовительные курсы в школах. При этом в мэрии напомнили, что эти курсы не являются основанием для зачисления в общеобразовательную организацию и детям все равно придется проходить тестирование.

Что касается квоты в 10%, то в 2024 году Министерством просвещения России действительно было рекомендовано ограничить число детей из семей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком, в одном классе.

— Однако с 1 апреля 2025 года дети — иностранные граждане принимаются в школы только после успешного тестирования по русскому языку, — подчеркнули в департаменте.

Напомним, в Новосибирске тест в течение весны – лета сдавали 162 ребенка иностранных граждан. 103 из них сразу показали достаточный уровень для поступления в первый класс. 59 человек тестирование завалили. Для подготовки к пересдаче у детей было три месяца. К 9 сентября на повторное тестирование на знание русского языка заявились всего три ребенка. Все трое его успешно сдали и с опозданием, но были зачислены в первый класс.

Как сообщили в департаменте образования в ответ на запрос Infopro54, на начало декабря 2025 года повторное тестирование на знание русского языка достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования прошли 29 иностранных граждан. Сдали тесты 24 человека, завалили — 5 человек.

— Дети, которые при прохождении повторного тестирования показали достаточный уровень знания русского языка и ранее обучавшиеся, начали обучение в школе, — отметили в департаменте.

То есть на данный момент непонятно чем занимаются около 30 детей, которых родители планировали отдать в первый класс, но для этого ребятишкам не хватило знаний по русскому языку. Не исключено, что сейчас они ходят на курсы к репетиторам, или на подготовительные занятия, а потом предпримут попытку сдать тест и пойти в школу в следующем году.

В мэрии редакции сообщили, что заявления на прохождение тестирования детей, которые планируют пойти в школу в 2026 – 2027 учебном году, принимаются без ограничения срока, т.е. срок подачи такого заявления не установлен.

По итогам мониторинга за 3 квартал 2025 года в образовательных организациях города Новосибирска обучается 4771 ребенок из семей мигрантов. Больше всего детей из иностранных семей обучается в 17 общеобразовательных организациях города.

Ранее редакция сообщала о том, что тестирование на знание русского языка в целом по России прошел только каждый пятый ребенок-мигрант. Большинство даже не дошли до этого этапа из-за ошибок в документах. 

Фото Flickr, автор: Gensa Gensa

2 743

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : тестирование русский язык дети мигрантов


