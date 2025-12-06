Рекламодателям

«Город облысеет и превратится в трущобы»: общественники пытаются предотвратить массовую вырубку кленов в Новосибирске

  • 06/12/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Город облысеет и превратится в трущобы»: общественники пытаются предотвратить массовую вырубку кленов в Новосибирске
Она может начаться уже весной следующего года

С 1 марта 2026 года по новому федеральному закону (294-ФЗ от 31.07.2025) в России начнется борьба с растениями-«пришельцами», признанными инвазивными. Биологи говорят, что для Новосибирска, как и для большинства российских городов, это грозит экологической катастрофой: под вырубку может попасть клен ясенелистный, который, по оценкам специалистов, составляет до 80% городского озеленения.

Известный в Новосибирске общественный деятель, доктор биологических наук Наталья Шамина опубликовала открытое письме, в котором называет грядущие изменения фатальными и призывает остановить «законный способ расхищения зеленого фонда».

По мнению ученых, клен ясенелистный, является незаменимым для городской экологии. Он эффективно очищает воздух от выхлопных газов и пыли, снижает уровень шума, устойчив к загазованности и реагентам.

— В советское время, когда озеленением занимались профессионалы, именно этому дереву отдавалось предпочтение. В Новосибирск, если посмотреть на тенистые дворы и улицы Новосибирска, то мы увидим именно клены и тополя. Городская власть и так идет на эти важные для мегаполиса деревья с пилами, делая вид, что это новая программа озеленения. Но надо понимать, что это еще не тотальная вырубка. Еще ничего не началось, как говорится. Начнется в следующем году, с вступлением в силу этого закона, вменяющим в обязанность под угрозой серьезных санкций (вплоть до изъятия из собственности земельных участков) уничтожение  инвазивных видов растений, к которым отнесли и клен ясенелистный. Это будет тотальный порубочный лист на весь Новосибирск. Город облысеет и превратится в трущобы, — сообщила Infopro54 доктор биологических наук, председатель Новосибирского отделения ВООПИК Наталья Шамина.

Опасностью общественники и экологи считают не только потерю «зеленых легких» города, но и колоссальные бюджетные расходы. По словам автора письма, снос одного крупного дерева в черте города стоит от 20 тысяч рублей, а компенсировать экологический вред от вырубки взрослого клена могут лишь 120 молодых саженцев.

— На посадку новых «благородных» пород деревьев денег, как показывает опыт, вполне может и не найтись. А вдоль перегруженных магистралей они приживаются плохо. И вместо большого дерева с густой кроной не будет ничего», — говорит Наталья Шамина.

Активисты также высказывают предположение, что закон, принятый без широкого обсуждения с общественностью, может быть инструментом для недобросовестного освоения бюджетов. В качестве решения предлагается внести в закон поправки, запрещающие уничтожение клена ясенелистного и других деревьев в городской черте. Альтернативой массовой вырубке может стать и точечное удаление женских особей клена для контроля над его распространением, если эта проблема будет признана актуальной. В противном случае, уверены биологи, города по всей стране ждет экологическая и эстетическая катастрофа.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы требуют сохранить сквер на улице Красноярской.

Фото Infopro54

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : экологи клены вырубка деревьев в Новосибирске


