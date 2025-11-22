Тестирование на знание русского языка прошел только каждый пятый ребенок-мигрант

Рособрнадзор в рамках всероссийского совещания запросил у регионов с наибольшим числом заявок от иностранных граждан опыт их тестирования и зачисления в школы. Как сообщил глава ведомства Анзор Музаев, более 80% детей не были зачислены из-за того, что их родители показали недостаточное знание русского языка и допустили ошибки в оформлении документов. Только у 19% поступивших не было вопросов к документам и оказалось все нормально с русским языком.

В целом по стране, по данным на сентябрь 2025 года, тестирование проходили 5940 детей. Только 50% из них справились с заданием. Это 2964 ребенка или 12.6% от всех подавших заявки, напоминает РИА Новости.

Сейчас Рособорнадзор изучает ситуацию с адаптацией детей мигрантов и изменения в работе учителей.

В соцсетях под новостями о результатах тестирования по русскому языку большинство вопросов о том, где сейчас находятся дети, которые не смогли поступить в школу, кто контролирует чем они занимаются, и как это может отразиться на обществе в перспективе.

Напомним, в Новосибирске тест в течение весны – лета сдавали 162 ребенка иностранных граждан. 103 из них показали достаточный уровень для поступления в первый класс. 59 человек тестирование завалили. Для подготовки к пересдаче у детей было три месяца. К 9 сентября на повторное тестирование на знание русского языка заявились всего три ребенка. Все трое его успешно сдали и с опозданием, но были зачислены в первый класс.

Ранее начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев рассказывал, что обучение тех детей-мигрантов, кто не посещает школу 1 сентября, — ответственность семьи. Если повторное тестирование снова окажется неудачным, будет решаться вопрос о пребывании на территории РФ.

По данным МВД, только 24% несовершеннолетних иностранцев посещают школы в России. В июне Совет по правам человека призывал высылать из России мигрантов, не отправляющих детей в школы.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирской школе Хилокского жилмассива оценили адаптацию детей мигрантов. В этом образовательном учреждении этнически русских учеников всего 15%.