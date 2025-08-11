Директор ЖКУ под Новосибирском самовольно повысил плату за содержание жилья

Директор жилищно-коммунального управления в Карасуке решение мирового судьи дисквалифицирован за нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами. Об этом сообщила пресс-служба Управления судебного департамента по Новосибирской области.

Как установил суд, директор в одностороннем порядке повысил сумму, которую жители дома оплачивали за содержание жилья и которая была прописана в договоре управления многоквартирным домом. Мировой судья лишил коммунальщика права управлять многоквартирными домами на срок 6 месяцев.

Напомним, жители Новосибирской области в первую неделю августа начали получать платежные квитанции за ЖКУ. С 1 июля в регионе выросли тарифы на коммунальные услуги. Июльское увеличение коснулось всего региона, но индексы повышения по муниципальным образованиям отличаются.

Осенью прошлого года жители Новосибирской области обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить их от произвола управляющих компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что приставам передали долги новосибирцев за ЖКХ на 560 млн рублей. Управляющие компании настаивают на привлечении коллекторов к взысканию этой задолженности.