Новосибирцы посчитали, на сколько в июле выросли расходы на коммуналку

Жители Новосибирской области в первую неделю августа начали получать платежные квитанции за ЖКУ. С 1 июля в регионе выросли тарифы на коммунальные услуги. Июльское увеличение коснулось всего региона, но индексы повышения по муниципальным образованиям отличаются.

Постановлением губернатора установлен максимальный уровень индексации тарифов: он составляет 13,5%. Власти сообщали, что в среднем по области тарифы вырастут примерно на 12%. Читатели Infopro54 рассказали, какие суммы увидели в платежках.

—Сильнее всего подорожало отопление: в июньской квитанции в этой графе было 2014 рублей, за июль — 2213 рублей. То есть почти на двести рублей больше. Подорожала вода, свет, вывоз мусор. Я посчитала, получается ежемесячный платеж за коммуналку у меня вырос почти на 400 рублей, — сообщила жительница Искитимского района Новосибирской области.

Суммы в платежных квитанциях, полученных жителями районов области и областного центра сильно разнятся. Причем, в районах ряд тарифов заметно выше, чем в Новосибирске. Но рост расходов на одном уровне.

— За отопление в июле мне поставили 1838 рублей, в июне было сумма 1677 рублей. За вывоз мусора насчитали сейчас 366 рублей, в июне было 346 рублей. По другим ЖКУ тоже выросло, где на десятки, где на рубли. В итоге рублей на 350-400 надо больше платить. Читал в новостях, что антимонопольная служба добилась в июне снижения коммунальных тарифов в Новосибирской области. Смотрю на платежку, и не понимаю, как эти новости ко мне относятся, — говорит житель Новосибирска Сергей.

Ранее редакция рассказывала о том, что судебным приставам передали долги новосибирцев за ЖКХ на 560 миллионов рублей. Управляющие компании настаивают на привлечении коллекторов к взысканию этой задолженности.