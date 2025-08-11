Цены на электрозаправках в Новосибирске в два раза ниже, чем в Сочи

В Новосибирске сеть электрозаправок на август 2025 года состоит из 94 станций. За год прирост АЗС для электромобилей в городе составил 11%. В целом по России, по данным 2ГИС, количество электрозаправок выросло за год на 40%. Самая большая сеть в Москве — более 900 заправок, на 64% больше, чем годом ранее.

Из сибирских городов по развитию сети заправок для электромобилей лидирует Красноярск — 169 станций (+3%). По этому показателю город находится на третьем месте в России.

При этом цена заряда в Новосибирске и Красноярске самая низкая в стране — 180 рублей на 100 км. То есть в этих городах 1 кВт/ч будет стоить в среднем 10 рублей. Меньше только в Тобольске — 9 рублей. Для сравнения, в Сочи заправка электромобиля обойдется в 20 рублей за 1 кВт/ч.

По данным 2ГИС, чаще всего пользователи ищут быстрые зарядки (от 25 до 100 кВт) — её выбирают 42% владельцев электромобилей. Самые популярные коннекторы: GB/T DC (42%), GB/T AC (18%) и Type 2 (12%).

— Это может быть связано с ростом числа китайских электромобилей, — не исключают эксперты компании.

Пик спроса на общедоступные станции приходится на понедельник и вторник, а меньше всего электрозаправки ищут в выходные дни — найти свободные слоты проще в субботу и воскресенье.

— Мы крайне редко заправляемся на станциях. У нас частный дом, поэтому ставим автомобиль на зарядку на ночь. Многие наши знакомые также предпочитают «заряжаться» дома, — рассказала Infopro54 Светлана в семье которой есть электромобиль и обычный автомобиль.

По ее словам, на электромобиле семья предпочитает передвигаться по городу. Машину с двигателем внутреннего сгорания задействуют при дальних поездках.

Напомним, руководитель проекта развития автомобильных зарядных станций СГК Андрей Витковский в июле 2023 года отмечал, что потенциал Новосибирска по размещению зарядных станций на придомовых территориях для электромобилей сегодня составляет около 500 точек в горизонте до 2030 года, самые востребованные места — около 240 точек.

В июне 2024 года Новосибирская область и топливная компания Росатома «ТВЭЛ» в рамках ПМЭФ-2024 заключили соглашение о реализации в 2024 – 2025 годах ряда проектов по созданию электрозарядных хабов «быстрой» зарядки электромобилей, а также розничной сети электрозарядных станций совместно с региональными операторами.

О планах по развитию сети электроАЗС сообщал АО «Новосибирскэнергосбыт».

Мэрия Новосибирска также изучает возможность перехода на электробусы. Для реализации этого проекта в городе нужно создавать новую инфраструктуру для зарядки электробусов, в том числе нужны серьезные энергомощности в депо, система зарядных станций по городу, что требует решения вопросов по энергоснабжению.

По информации на апрель 2025 года, в Новосибирске было зарегистрировано более 1000 электромобилей. Стоит отметить, что на карте 2ГИС в Новосибирске на 11 августа можно найти 114 станций для зарядки электромобилей.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирску необходимы около 2300 зарядных станций для электромобилей. Инвестиции в эту инфраструктуру в ценах 2023 года составляли 1-1.5 млрд рублей.