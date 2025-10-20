Рекламодателям

В четырех районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за уборки урожая

  • 20/10/2025, 15:30
Автор: Артем Рязанов
В двух районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за уборки урожая
Еще два района планируют его объявить

В четырех районах Новосибирской области — Черепановском, Тогучинском, Куйбышевском и Колыванском — ввели режим ЧС из-за сложностей с уборкой урожая. Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил об этом ТАСС. Причина — неблагоприятные погодные условия.

На оперативном совещании в правительстве речь шла о двух районах. Кроме того, Шинделов отмечал, что власти Убинского и Венгеровского районов также рассматривают возможность введения режима ЧС.

В целом в регионе, по данным министра, завершили уборку урожая 33% сельскохозяйственных организаций. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 2,8 млн тонн. Урожай убран с площади 1,04 млн га. До того, как ляжет снег необходимо убрать урожай на площади еще порядка 160 тыс. га.

Власти ожидают, что в отдельных районах Новосибирской области из-за погодных условий потери урожая могут составить до 20-30%.

Напомним, в конце сентября в Новосибирской области внезапно потеплело. Днем температура поднималась до +20 градусов. Но вскоре погода резко изменилась. Ночью столбик термометра опускался до -10 градусов, слой выпавшего снега в некоторых районах доходил до 15 см.

До начала уборочной Андрей Шинделов прогнозировал, что в 2025 году урожай зерновых и зернобобовых в регионе составит 2,7–2,8 млн тонн. В 2024 году аграрии области собрали 2,5 млн тонн урожая.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году аграрии Новосибирской области застраховали 251 тысячу га посевов.

Источник фото: Infopro54, автор — Ростислав Нетисов

1 669

Рубрики : Общество Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : урожай режим ЧС


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Левобережный» комплекс по переработке ТКО появится в Новосибирске в 2027 году
20/10/25 18:30
Бизнес
В Новосибирске на теплосетях стало меньше дефектов при запуске тепла
20/10/25 17:40
Бизнес
Андрей Счастливый осужден на 7 лет за посредничество во взятке
20/10/25 17:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Губернатор потребовал соблюдения сроков устранения разрытий в Новосибирске
20/10/25 16:15
Власть
Кубанки, формовки, ушанки: в Новосибирске историк моды объяснила возвращение меховых шапок из 90-х
20/10/25 16:08
Общество
В ноябре в России изменится график выплаты пенсий
20/10/25 16:00
Общество
В четырех районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за уборки урожая
20/10/25 15:30
Агропром Общество
Для индустрии детских товаров утвердят новую дорожную карту
20/10/25 15:00
Власть Общество
Бывший глава совета депутатов под Новосибирском выписал себе премии на 1.5 млн
20/10/25 14:30
Власть Право&Порядок
Поджог стал причиной пожара в многоквартирном доме в Новосибирске
20/10/25 14:15
Право&Порядок
В Новосибирской области проекты трех мусорных полигонов отравили на госэкспертизу
20/10/25 14:00
Бизнес Власть Общество
«Пушкинская карта» «переезжает» в другой банк
20/10/25 13:32
Финансы
Жители Новосибирской области стали чаще брать кредиты
20/10/25 13:00
Банки Общество
В Новосибирске здание монастыря осталось без воды, идет сбор денег на водопровод
20/10/25 12:00
Общество
В Новосибирске пройдет фестиваль «Встречи в Сибири»
20/10/25 11:50
Культура
Студенты-медики в Новосибирске потребовали дистанционного обучения
20/10/25 11:00
Образование Общество
Платежи по аренде жилья в Новосибирске «съедает» инфляция
20/10/25 10:00
Бизнес Недвижимость Общество
Заместителю мэра Новосибирска прокуратура выписала штраф
20/10/25 9:30
Власть Общество Право&Порядок
Илья Лихов: Мы входим в эпоху непроверенных данных и искажённой аналитики
20/10/25 9:00
Бизнес
Регионы Сибири ужесточают требования к продаже алкоголя
19/10/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Школьники новосибирской гимназии узнали секреты работы в СМИ
2/10/25 10:39
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Новости компаний
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять