В четырех районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за уборки урожая

В четырех районах Новосибирской области — Черепановском, Тогучинском, Куйбышевском и Колыванском — ввели режим ЧС из-за сложностей с уборкой урожая. Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил об этом ТАСС. Причина — неблагоприятные погодные условия.

На оперативном совещании в правительстве речь шла о двух районах. Кроме того, Шинделов отмечал, что власти Убинского и Венгеровского районов также рассматривают возможность введения режима ЧС.

В целом в регионе, по данным министра, завершили уборку урожая 33% сельскохозяйственных организаций. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 2,8 млн тонн. Урожай убран с площади 1,04 млн га. До того, как ляжет снег необходимо убрать урожай на площади еще порядка 160 тыс. га.

Власти ожидают, что в отдельных районах Новосибирской области из-за погодных условий потери урожая могут составить до 20-30%.

Напомним, в конце сентября в Новосибирской области внезапно потеплело. Днем температура поднималась до +20 градусов. Но вскоре погода резко изменилась. Ночью столбик термометра опускался до -10 градусов, слой выпавшего снега в некоторых районах доходил до 15 см.

До начала уборочной Андрей Шинделов прогнозировал, что в 2025 году урожай зерновых и зернобобовых в регионе составит 2,7–2,8 млн тонн. В 2024 году аграрии области собрали 2,5 млн тонн урожая.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году аграрии Новосибирской области застраховали 251 тысячу га посевов.