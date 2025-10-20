Бывший глава совета депутатов под Новосибирском выписал себе премии на 1.5 млн

Правоохранительные органы активизировали работу по проверке деятельности и сведений, которые подают новосибирские депутаты.

20 октября областная прокуратура сообщила, что Куйбышевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя Совета депутатов Убинского района Сергея Сучкова. Он подозревается в мошенничестве.

По данным следствия, в течение четырех лет Сучков единолично принимал решения о собственном премированни. На выплату вознаграждения он, в том числе, направлял средства, предназначенные для оплаты труда депутата, должность которого никогда в совете района не предусматривалась. Общая сумма похищенного составила 1,5 млн рублей. В отношении Сергея Сучкова возбуждено уголовное дело. Экс-депутату предъявлен иск о взыскании средств. Кроме того, изменено основание прекращения его полномочий на формулировку «в связи с утратой доверия».

Кроме того, по инициативе прокуратуры изменены основания досрочного прекращения полномочий депутата Маслянинского района. Как отметили в ведомстве, он представил недостоверные сведения о своих доходах, недвижимом имуществе, остатках на банковских счетах. Аналогичные нарушения допущены бывшим депутатом при декларации доходов его супруги.

Полномочия народного избранника прекращены досрочно из-за нарушений антикоррупционного законодательства.

Напомним, с марта 2023 года сведения о доходах депутатов закрыты и не публикуются в открытом доступе. Последняя опубликованная информация была о доходах за 2021 год.

Ранее редакция сообщала о том, что четверо депутатов регионального парламента предоставили заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах за 2023 год.