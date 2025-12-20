Рекламодателям

Тренд, переходящий в помешательство: психолог из Новосибирска оценила повальное подведение личных итогов в соцсетях

  • 20/12/2025, 11:00
Автор: Мария Гарифуллина
Тренд, переходящий в помешательство: психолог из Новосибирска оценила повальное подведение личных итогов в соцсетях
Пользователи делятся с окружающими самыми разными количественными данными о своей жизни

В декабре 2025 года пользователи соцсетей стали массово публиковать личные итоги года. Как правило, это количественные показатели: сколько пройдено километров, сколько прочитано книг и новостей, сколько прослушано песен и т.д. Возможность все это просчитать и измерить предоставляют цифровые сервисы, которыми люди пользуются. Но простота такого подведения итогов не дает ответа на вопрос, кому и зачем они нужны. Infopro54 поговорил об этом с психологом.

Предновогоднее подведение итогов — это, конечно, старый жанр. И никто не спорит с тем, что годовые отчеты — вещь хоть и хлопотная, но нужная. Потому что на основе этих финальных цифр строятся расчеты и прогнозы на предстоящий период для компаний, организаций, населенных пунктов, страны. Когда же речь идет о личных итогах, то здесь возникает совсем другая картина. Скажем, пользователь узнает, что за год он прослушал 2113 музыкальных треков, а еще приложение сообщает ему, что чаще всего он слушает альтернативный рок. Для самого человека здесь нет ничего нового и неожиданного. Но он публикует это у себя на странице, собирает (или не собирает) лайки. Зачем вся эта история владельцам цифровых сервисов, понятно — маркетинг, привлечение внимания. А вот с интересом самого человека все сложнее.

— Я бы разделила этот вопрос на две темы. Контроль и мониторинг своих достижений — это одна тема. И здесь данные, которые предоставляют человеку гаджеты и сервисы, представляются удобным инструментом. Допустим, я хочу проходить 10 тысяч шагов в день, и гаджет позволяет мне это отслеживать. Или, предположим, я хочу начать читать больше, приобрести навык читать, предположим, не меньше десяти страниц в день. И тогда я ставлю себе такую задачу и использую приложение, которое отслеживает это. В таком случае обратная связь, которую я получаю от сервиса, удобна и полезна. Без цифровых помощников был бы внутренний подсчет или ведение записей. Но новые технологии упрощают нашу жизнь, и здесь нет никаких проблем, — рассказала Infopro54 психолог Софья Свириденко.

Мода на публичное подведение личных итогов — совсем другая тема, говорит эксперт. Активные пользователи соцсетей сталкиваются с материалом, с которым им нужно как-то взаимодействовать: оценивать, сравнивать со своими итогами и т.д. При этом человек, смотрящий на итоги года других, может сталкиваться с разными чувствами по этому поводу.

— Мы живем в эпоху достигаторства, во времена, когда нужно демонстрировать результаты. Соцсети представляют такую возможность, и люди по разным причинам это используют. Первая категория людей — это те, кому важно просто продвигать свой бизнес, свой бренд. Здесь просто маркетинговый ход: я выкладываю свои итоги года, меня лайкают, я получаю подписчиков. Но есть и другая категория — люди, у которых есть некая потребность в постоянном одобрении. Если бы такой потребности не было, то человек сидел бы дома, писал бы для себя итоги, вел бы дневник, и никто бы никогда об этом не узнал. А сейчас мы видим человека выставляющегося, ждущего обратной связи. Иногда это публикуется в некоторых небольших сообществах, когда человек ждет поощрения от своего круга, и это в целом безопасная, комфортная история. Человек получает несколько «поглаживаний» со стороны других людей, укрепляется в мысли, что он двигается в нужном направлении и все здорово. Но есть еще другая история, когда человек делает это на большую аудиторию, и вот здесь есть риски на самом деле не получить желаемого, есть риски раниться, расстроиться, не увидеть достаточного количества лайков или не увидеть их вообще. И если подобная реакция возникает, то это как раз признак того, что у автора такой публикации есть нарциссическая уязвимость, — объясняет Софья Свириденко.

Психолог подчеркивает, что качество жизни измеряется не количественными показателями. Иногда одно событие или одно решение определяет весь год, и поэтому вряд ли имеет смысл все считать.

Ранее редакция рассказывала, как психологи оценивают предложение сократить рабочий день для уменьшения уровня стресса сотрудников.

Фото и коллаж Infopro54

323

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : соцсети подведение итогов года в соцсетях зумеры


ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Тренд, переходящий в помешательство: психолог из Новосибирска оценила повальное подведение личных итогов в соцсетях
20/12/25 11:00
Общество
В Новосибирской области за год ликвидировали 88 скотомогильников
20/12/25 10:00
Общество
В Новосибирске изменили расписание электричек на Новый год
20/12/25 9:00
Общество
СКР возбудил уголовное дело после обращения жительницы Новосибирска к Путину
19/12/25 20:15
Власть Общество
Ледоруб для уборки дорог и тротуаров изобрели новосибирские инженеры
19/12/25 20:00
Власть Город Технологии
В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек, среди них двое детей
19/12/25 19:14
Общество
Мэр Новосибирска отреагировал на комментарий Путина о СКИФе
19/12/25 19:11
Власть Общество Технологии
В Новосибирске власти заявили, что пожаловавшейся Путину вдове СВО пенсия назначена
19/12/25 18:35
Власть Общество
Ротан из Новосибирской области впервые пошёл на экспорт в Китай
19/12/25 18:30
Агропром Бизнес ВЭД
Центробанк снизил ключевую ставку до 16%
19/12/25 18:00
Экономика
Владимир Путин извинился перед вдовой участника СВО из Новосибирска
19/12/25 17:47
Власть Общество
«Постараемся приехать»: Владимир Путин пообещал быть на открытии СКИФа в Новосибирск
19/12/25 17:17
Власть Наука
Мэрия Новосибирска требует 335 млн рублей с лжегазовщиков после взрыва на Линейной
19/12/25 17:00
Право&Порядок
Проект «От сердца к сердцу» меняет жизни женщин Новосибирской области
19/12/25 16:37
Бизнес
Рост доходов новосибирцев отстает от динамики цен на жильё в два раза
19/12/25 16:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирской области оформили пособия на 664 несуществующих ребенка
19/12/25 15:27
Право&Порядок
Главным итогом года для новосибирских аграриев может стать рост закредитованности
19/12/25 15:10
Агропром Бизнес Общество
Новосибирцы назвали популярные маршруты для новогоднего отдыха
19/12/25 14:30
Общество Туризм
Сказки – не только для детей: россияне продолжают верить в чудеса
19/12/25 14:15
Финансы
Треть покупателей новостроек в Новосибирске получают скидку
19/12/25 14:00
Недвижимость Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров
18/12/25 9:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять