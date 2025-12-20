Тренд, переходящий в помешательство: психолог из Новосибирска оценила повальное подведение личных итогов в соцсетях

В декабре 2025 года пользователи соцсетей стали массово публиковать личные итоги года. Как правило, это количественные показатели: сколько пройдено километров, сколько прочитано книг и новостей, сколько прослушано песен и т.д. Возможность все это просчитать и измерить предоставляют цифровые сервисы, которыми люди пользуются. Но простота такого подведения итогов не дает ответа на вопрос, кому и зачем они нужны. Infopro54 поговорил об этом с психологом.

Предновогоднее подведение итогов — это, конечно, старый жанр. И никто не спорит с тем, что годовые отчеты — вещь хоть и хлопотная, но нужная. Потому что на основе этих финальных цифр строятся расчеты и прогнозы на предстоящий период для компаний, организаций, населенных пунктов, страны. Когда же речь идет о личных итогах, то здесь возникает совсем другая картина. Скажем, пользователь узнает, что за год он прослушал 2113 музыкальных треков, а еще приложение сообщает ему, что чаще всего он слушает альтернативный рок. Для самого человека здесь нет ничего нового и неожиданного. Но он публикует это у себя на странице, собирает (или не собирает) лайки. Зачем вся эта история владельцам цифровых сервисов, понятно — маркетинг, привлечение внимания. А вот с интересом самого человека все сложнее.

— Я бы разделила этот вопрос на две темы. Контроль и мониторинг своих достижений — это одна тема. И здесь данные, которые предоставляют человеку гаджеты и сервисы, представляются удобным инструментом. Допустим, я хочу проходить 10 тысяч шагов в день, и гаджет позволяет мне это отслеживать. Или, предположим, я хочу начать читать больше, приобрести навык читать, предположим, не меньше десяти страниц в день. И тогда я ставлю себе такую задачу и использую приложение, которое отслеживает это. В таком случае обратная связь, которую я получаю от сервиса, удобна и полезна. Без цифровых помощников был бы внутренний подсчет или ведение записей. Но новые технологии упрощают нашу жизнь, и здесь нет никаких проблем, — рассказала Infopro54 психолог Софья Свириденко.

Мода на публичное подведение личных итогов — совсем другая тема, говорит эксперт. Активные пользователи соцсетей сталкиваются с материалом, с которым им нужно как-то взаимодействовать: оценивать, сравнивать со своими итогами и т.д. При этом человек, смотрящий на итоги года других, может сталкиваться с разными чувствами по этому поводу.

— Мы живем в эпоху достигаторства, во времена, когда нужно демонстрировать результаты. Соцсети представляют такую возможность, и люди по разным причинам это используют. Первая категория людей — это те, кому важно просто продвигать свой бизнес, свой бренд. Здесь просто маркетинговый ход: я выкладываю свои итоги года, меня лайкают, я получаю подписчиков. Но есть и другая категория — люди, у которых есть некая потребность в постоянном одобрении. Если бы такой потребности не было, то человек сидел бы дома, писал бы для себя итоги, вел бы дневник, и никто бы никогда об этом не узнал. А сейчас мы видим человека выставляющегося, ждущего обратной связи. Иногда это публикуется в некоторых небольших сообществах, когда человек ждет поощрения от своего круга, и это в целом безопасная, комфортная история. Человек получает несколько «поглаживаний» со стороны других людей, укрепляется в мысли, что он двигается в нужном направлении и все здорово. Но есть еще другая история, когда человек делает это на большую аудиторию, и вот здесь есть риски на самом деле не получить желаемого, есть риски раниться, расстроиться, не увидеть достаточного количества лайков или не увидеть их вообще. И если подобная реакция возникает, то это как раз признак того, что у автора такой публикации есть нарциссическая уязвимость, — объясняет Софья Свириденко.

Психолог подчеркивает, что качество жизни измеряется не количественными показателями. Иногда одно событие или одно решение определяет весь год, и поэтому вряд ли имеет смысл все считать.

