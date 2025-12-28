В Новосибирске с 1 января вырастет стоимость проезда в электричках

С 1 января 2026 года в Новосибирской области увеличатся тарифы на проезд в электричках АО «Экспресс-Пригород». По приказу, опубликованному на сайте регионального департамента по тарифам, стоимость проезда за километр возрастёт до 3,36 рубля.

В документе приведены тарифы на проезд в пределах города:

В Кузбасском направлении — до станции Инская;

В Западном направлении — до станции Ипподром и Пригородный Просто́р;

В Восточном направлении — до станции Иня́-Восточная и остановки Клюквенный;

В Южном направлении — до остановки Береговая.

При беспосадочных поездках стоимость проезда составит 50 рублей. Следовательно, цена билета по указанным маршрутам в Новосибирске будет равна 50 рублям.

Новые тарифы были установлены региональным департаментом по тарифам и вступят в силу с начала 2026 года.

Ранее редакция сообщал о том, что новосибирцы заплатили за проезд в троллейбусе по 450 рублей.