Общество

В Новосибирске с 1 января вырастет стоимость проезда в электричках

Автор: Артем Рязанов

Дата:

За каждый километр нужно будет заплатить 3,36 рубля

С 1 января 2026 года в Новосибирской области увеличатся тарифы на проезд в электричках АО «Экспресс-Пригород». По приказу, опубликованному на сайте регионального департамента по тарифам, стоимость проезда за километр возрастёт до 3,36 рубля.

  • В документе приведены тарифы на проезд в пределах города:
  • В Кузбасском направлении — до станции Инская;
  • В Западном направлении — до станции Ипподром и Пригородный Просто́р;
  • В Восточном направлении — до станции Иня́-Восточная и остановки Клюквенный;
  • В Южном направлении — до остановки Береговая.

При беспосадочных поездках стоимость проезда составит 50 рублей. Следовательно, цена билета по указанным маршрутам в Новосибирске будет равна 50 рублям.

Новые тарифы были установлены региональным департаментом по тарифам и вступят в силу с начала 2026 года.

Ранее редакция сообщал о том, что новосибирцы заплатили за проезд в троллейбусе по 450 рублей.

Источник фото: Мария Гарифуллина / Infopro54

