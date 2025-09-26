Рекламодателям

Дмитрий Пьянов, ВТБ: Доля государства в ВТБ может составить 50,03%

  • 26/09/2025, 16:05
Дмитрий Пьянов, ВТБ: Доля государства в ВТБ может составить 50,03%
Доля государства в ВТБ при условии полной оплаты преимущественного права в рамках SPO может составить 50,03%, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

ВТБ ранее сообщал, что привлек 84,7 миллиарда рублей в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO), которое стало крупнейшим в России с 2023 года, а общий объем спроса на бумаги со стороны инвесторов превысил 180 миллиардов рублей. Банк получил 14,2 тысячи заявлений на реализацию преимущественного права в рамках допэмиссии.

«Если будет стопроцентная оплата преимущественного права — а оно не всегда стопроцентное — вот при условии стопроцентной оплаты в оставшиеся четверг и пятницу доля Российской Федерации в обыкновенных акциях составит 50,03%», — сказал Пьянов.

Также он добавил, что доля розничных инвесторов в акционерном капитале ВТБ после допэмиссии увеличится с 20% до примерно 25%. ВТБ рассчитывает, что количество его акционеров-физлиц вырастет до 1,3 млн (с 1,2 млн на середину 2025 года). «Ни один акционер, кроме РФ, не получит доминирующего положения. Все акционеры будут иметь долю менее 10%. Single digit будут иметь все акционеры».

За 8 месяцев текущего года группа ВТБ показывает хорошую динамику прибыльности, соответствующую заявленному годовому таргету, возврат на капитал составил 18,1%, чистая прибыль 327,6 млрд рублей.

«Мы продолжаем осуществлять кредитный маневр, в результате чего объем кредитов юридическим лицам вырос с начала года на 4,8%, объем кредитов физическим лицам сократился на 4,2%, а совокупный кредитный портфель вырос на 1,8%. Также мы продолжали укреплять структуру фондирования – объем розничных пассивов вырос с начала года на 4,4%, и их доля – до 51,5% клиентских привлечений», — сообщил Пьянов.

Показатели достаточности капитала ВТБ на конец августа превышают значения на начало года, норматив Н20.0 составил 9,6% (на 50 б.п. выше, чем на начало года), по результатам успешно завершенной в сентябре дополнительной эмиссии обыкновенных акций ожидается дальнейший рост достаточности капитала, что позволит нам исполнить наши целевые показатели по динамике бизнеса и рентабельности».

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

921

Финансы

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : финансы ВЭФ ВТБ банки


0
0

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
