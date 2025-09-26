Треть новостроек в Новосибирской области сданы с нарушением сроков

За восемь месяцев 2025 года 32,6% новостроек, принятых в эксплуатацию в Новосибирской области, сданы с задержкой. В среднем перенос ввода составил около четырёх месяцев, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев со ссылкой на Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).

Среди основных факторов, которые влияют на перенос сроков ввода в эксплуатацию жилых домов аналитики ЕРЗ назвали: нехватку рабочей силы, рост себестоимости строительства (особенно кредитной нагрузки), западные санкции, падение покупательского спроса, а также мораторий на неустойки за срыв сроков.

Однако Сергей Николаев считает, что главная проблема — отсутствие стимула для банков.

— Элементарная индексация денег на счетах эскроу, хотя бы на 75% от ключевой ставки ЦБ РФ, и возможность для покупателя получить деньги вместе с индексацией при нарушении срока ввода более, чем на 2 квартала, моментально переведет банки из наблюдателей в полноценных игроков на рынке новостроек. И тогда 90% домов будут сдаваться в срок, — утверждает эксперт.

Николаев добавил, что пока не до конца понятна методика рейтинга застройщиков по этому показателю. Но сам факт того, что агрегатор публикует информацию в открытых источниках, позволяет потенциальным покупателям получить нужную информацию и выбрать надежного застройщика.

Напомним, на пленарной сессии «Технологическое лидерство в строительной отрасли» вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что правительство России разрешило застройщикам в регионах, в том числе и в Новосибирской области, сдвигать сроки ввода домов. По его словам, данная мера является антикризисной, так как на сегодняшний день в стране около 20% застройщиков имеют риск банкротства. Если россияне не будут вкладываться в недвижимость, их доля может превысить 30%.

Ранее редакция сообщала, что на рынке новостроек Новосибирска формируется баланс спроса и предложения. Однако он обеспечивается за счет резкого сворачивания строительства новых домов.