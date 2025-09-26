Замдиректора авиазавода имени Чкалова арестован в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест до 24 ноября Юрия Ненева, первого заместителя директора Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, который входит в ПАО «ОАК».

Суд решил, что предварительное следствие находится на начальной стадии, и не все доказательства собраны. Основными свидетелями по делу являются сотрудники авиазавода, на которых Юрий Ненев может оказать давление. Поэтому суд решил ограничить его свободу, чтобы обеспечить объективность расследования.

По данным суда, топ-менеджер авиазавода передал не менее 1 935 000 рублей начальнику ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт военно-воздушных сил» Минобороны России. Взятка предназначалась за выполнение действий, которые входили в служебные обязанности начальника и были выгодны взяткодателю. Другие подробности дела не разглашаются.

По статье о даче взятки в особо крупном размере Ненаеву грозит от восьми до 15 лет лишения свободы

