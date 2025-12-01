В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»

В Новосибирске продавцы квартир стали использовать в объявлениях фразы, отсылающие к «эффекту Долиной» — явлению на российском рынке недвижимости, когда продавец квартиры после завершения сделки через суд оспаривает её, заявляя, что стал жертвой мошенников. В результате суд может вернуть квартиру продавцу, не обязав его возвращать деньги покупателю, который в итоге остаётся и без жилья, и без средств.

Вот одно из новосибирских объявлений, опубликованное 28 ноября. В нем написано: «продавец не бабуля и не Долина!» (пунктуация автора сохранена).

Такой маркетинговый ход придуман не в Новосибирске — несколькими днями ранее объявления с подобными формулировками появились в других крупных городах. Учитывая, какой резонанс получила история с возвращением квартиры Ларисе Долиной, тренд будет актуальным еще какое-то время. К тому же эпизод с Долиной не единственный. В России суды возвращают квартиры и менее известным людям, в том числе пожилым, отсюда все эти фразы «продавец — не бабуля», «продает не бабушка». Эксперты считают такой способ привлечения внимания к продаваемой недвижимости сомнительным.

— Я убежден, что подобные объявления крайне некорректны. Тут помимо эйджизма (дискриминация или предвзятое отношение к человеку на основании его возраста — прим. ред.) можно еще много о чем порассуждать. «Эффект Долиной» или «бабушкина схема» это история не про возраст участников сделки. Использование таких выражений, таких «черных» шуточек полупрофессиональных в объявлениях о продажах вызывает ощущение, будто столкнулся с перекупщиком битого и краденого. Вообще со всеми этими историями о ведомых продавцах и «эффектом Долиной» складывается впечатление, как будто мы назад скатились в 90-е. У людей пропадает ощущение безопасности, ощущение того, что закон их защищает. Достаточно много вот таких негативных историй произошло, и это бьет по вторичному рынку недвижимости, —рассказал Infopro54 независимый аналитик рынка недвижимости Александр Астахов.

Говоря о числе случаев, когда добросовестные покупатели из-за «эффекта Долиной» остаются без купленных квартир и без денег, эксперты говорят, что счет идет на тысячи. По данным Российской гильдии риелторов количество судебных споров, в которых продавцы требуют вернуть квартиру после сделки, за год выросло на 15–20%.

Громкая история с квартирой Долиной вывела проблему в публичную плоскость и активизировала обсуждение возможных поправок в закон, которые должны, в том числе защитить добросовестных покупателей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске квартиры на вторичке стали продаваться быстрее.