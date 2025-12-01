Рекламодателям

В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»

  • 01/12/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»
Громкая история о том, как суд вернул квартиру народной артистке, повлияла на рынок недвижимости

В Новосибирске продавцы квартир стали использовать в объявлениях фразы, отсылающие к «эффекту Долиной» — явлению на российском рынке недвижимости, когда продавец квартиры после завершения сделки через суд оспаривает её, заявляя, что стал жертвой мошенников. В результате суд может вернуть квартиру продавцу, не обязав его возвращать деньги покупателю, который в итоге остаётся и без жилья, и без средств.

Вот одно из новосибирских объявлений, опубликованное 28 ноября. В нем написано: «продавец не бабуля и не Долина!» (пунктуация автора сохранена).

Объявление о продаже квартирыТакой маркетинговый ход придуман не в Новосибирске — несколькими днями ранее объявления с подобными формулировками появились в других крупных городах. Учитывая, какой резонанс получила история с возвращением квартиры Ларисе Долиной, тренд будет актуальным еще какое-то время. К тому же эпизод с Долиной не единственный. В России суды возвращают квартиры и менее известным людям,  в том числе пожилым, отсюда все эти фразы «продавец — не бабуля», «продает не бабушка». Эксперты считают такой способ привлечения внимания к продаваемой недвижимости сомнительным.

— Я убежден, что подобные объявления крайне некорректны. Тут помимо эйджизма  (дискриминация или предвзятое отношение к человеку на основании его возраста — прим. ред.) можно еще много о чем порассуждать. «Эффект Долиной» или «бабушкина схема» это история не про возраст участников сделки. Использование таких выражений,  таких «черных» шуточек полупрофессиональных в объявлениях о продажах вызывает ощущение, будто столкнулся с перекупщиком битого и краденого. Вообще со всеми этими историями о ведомых продавцах и «эффектом Долиной» складывается  впечатление,  как будто мы назад скатились в 90-е. У людей пропадает ощущение безопасности, ощущение того, что закон их защищает. Достаточно много вот таких негативных историй произошло, и это бьет по вторичному рынку недвижимости, —рассказал Infopro54 независимый аналитик рынка недвижимости Александр Астахов.

Говоря о числе случаев, когда добросовестные покупатели из-за «эффекта Долиной» остаются без купленных квартир и без денег, эксперты говорят, что счет идет на тысячи. По данным Российской гильдии риелторов количество судебных споров, в которых продавцы требуют вернуть квартиру после сделки, за год выросло на 15–20%.

Громкая история с квартирой Долиной вывела проблему в публичную плоскость и активизировала обсуждение возможных поправок в закон, которые должны, в том числе защитить добросовестных покупателей.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске квартиры на вторичке стали продаваться быстрее.

Базовое изображение — фото Infopro54, изображение в тексте — скриншот с сайта avito.ru

2 194

Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : эффект Долиной продажа квартир вторичный рынок недвижимости


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске ждут экспертизу бывшего арестного дома, ставшего Музеем счастья
1/12/25 12:00
Недвижимость Общество
Больше 16 тысяч сделок с аккредитивами совершили сибиряки в Сбере с начала 2025 года
1/12/25 11:50
Бизнес
«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС
1/12/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Как с FREEDOM заработать на дефиците гостиниц уже в 2026 году
1/12/25 10:50
Бизнес Недвижимость
Бизнес стал чаще жаловаться на задержку с оплатой госконтрактов в Новосибирске
1/12/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»
1/12/25 9:00
Недвижимость Общество
До +1°C: после морозных выходных в Новосибирске потеплеет и начнутся снегопады
30/11/25 18:00
Общество
Афганистан предлагает России мигрантов для работ в сельском хозяйстве
30/11/25 15:55
Агропром Бизнес Общество Экономика
«Где компенсации?»: новосибирцы массово пожаловались на сбой работы интернета
30/11/25 14:00
Общество
Отменить комиссию на переводы средств между родственниками предложили в Госдуме
30/11/25 12:00
Общество Экономика
Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов
30/11/25 10:00
Общество Право&Порядок
Роскачество: в России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом
29/11/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня
29/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Как изменятся программы лояльности банков в 2026 году
29/11/25 16:00
Финансы
Новые законы декабря повлияют на повседневную жизнь новосибирцев
29/11/25 15:00
Власть Общество
Для реабилитации инвалидов в Новосибирске закупят 150 «говорящих книг»
29/11/25 14:00
Бизнес Власть Общество
В такси Новосибирска появились локализованные автомобили
29/11/25 13:00
Общество
«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте
29/11/25 12:00
ВЭД Культура Образование Общество
В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты
29/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%
29/11/25 10:00
Финансы
Популярное
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять