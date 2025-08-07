Рекламодателям

Спрос на индивидуальный подход: число частных школ в Новосибирске за пять лет выросло вдвое

  • 07/08/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
Ежемесячная оплата за обучение ребёнка достигает 120 тысяч рублей

За последние годы в Новосибирске значительно увеличилось количество частных школ. Только в 2025 году в городе открылись как минимум пять новых, включая филиалы действующих организаций. Участники рынка заявляют о росте интереса к платному образованию, несмотря на существенное увеличение его стоимости. Infopro54 поговорил с руководителями школ о ценах, конкуренции и о факторах, влияющих на спрос.

Проанализировав данные открытых источников, редакция насчитала в Новосибирске 50 частных школ — это в два раза больше, чем пять лет назад. Открытие школы и ведение этого бизнеса сопряжено с целым рядом особенностей и трудностей. Но желающих выйти на рынок меньше не становится.

— Я согласен с вашими подсчетами: сейчас в Новосибирске уже порядка 50 частных школ. В этом открылось несколько новых школ, в том числе в левобережной части города, где был большой запрос. Лично знаю нескольких человек, которые открывают школы. Как правило, это люди, пришедшие из образования. У них есть определенный опыт и представление о том, что можно предложить клиентам. В общем, региональный рынок частного образования растет. И конкуренция тоже растет. Есть все основания полагать, что тенденция сохранится, и количество частных школ будет только увеличиваться. По моим подсчетам, общий объем рынка в Новосибирской области уже «подбирается» к миллиарду. И если темпы развития рынка сохранятся, года через два-три он составит около трех миллиардов рублей, — сообщил Infopro54 генеральный директор образовательной компании «Классная умная твоя школа», кандидат исторических наук Максим Давыдов.

Частные школы всех ценовых сегментов регистрируют рост числа обращений от потенциальных клиентов. Не каждое обращение заканчивается подписанием договора, но спрос на платное образование всё более ощутимый, говорят руководители школ. Самый высокий спрос на места в «началке» и в выпускных классах.

— Рост спроса на услуги частных школ, конечно, есть, поскольку сегодня многие родители ориентированы на индивидуальный подход к обучению ребенка, чтобы у детей был индивидуальный образовательный маршрут. К сожалению, муниципальные школы часто не могут это реализовать из-за переполненных классов. А малое количество детей в классах в частных школах позволяет подбирать дифференцированные задания и строить индивидуальную траекторию развития. В приоритете у родителей всегда начальная школа. А также 9 и 10 классы, потому что родители хотят, чтобы дети подготовились к экзаменам в комфортной обстановке, в благоприятной психологической среде предметного обучения. В нашей школе в августе большинство классов сформированы. У нас уже два вторых и два третьих класса, в них еще есть места. Есть места в 6 и 7 классах, — рассказала директор «Образовательного центра «РОСТ»» Олеся Воробьева.

Называя причины перевода детей из муниципальных школ в частные, эксперты чаще всего указывают именно размеры классов. Реже упоминаются травля и конфликты с учителями.

— У многих семей уже есть установка на частные школы. В силу разных причин. И такие родители в первый класс отдают ребенка именно в частную школу. Если мы говорим о переходе ребенка из другой, чаще именно муниципальной школы, то причиной часто является большое количество учеников в классах. У нас, допустим, максимум 16 детей в классе, и в других частных школах тоже не делают больших классов. Получается более индивидуальный подход, ребёнок не остаётся без внимания. Для родителей это важно, особенно если ребенок не относится к числу сильных учеников. На таких обычная школа часто внимание не акцентирует. Ресурсы направлены на отличников, хорошистов, высокие результаты. Также причинами перевода ребенка бывают конфликты, которые не удается разрешить, и буллинг. Растущий спрос на частные школы и разные форматы обучения говорят о том, что люди хотят иметь возможность выбора. И хорошо, что на этом рынке есть конкуренция, — говорит директор школы «Акадеврика» Наталья Тримасова.

Частные школы перед новым учебным годом подняли цены. Большинство из них, принявших участие в опросе редакции, подтвердили это, и сообщили, что рост составил более 10%. В качестве причин указывается стандартный набор: увеличение стоимости аренды, рост зарплат сотрудников, изменение налогового законодательства.

— Разброс цен на услуги частных школ очень существенный. Раннее средний рынок был 35 тысяч рублей в месяц, нижний уровень — 26-28 тысяч рублей в месяц. Сейчас середина рынка это 44-47 тысяч рублей, а минимальный уровень — около 39 тысяч рублей ежемесячно. Ну а верх рынка это ежемесячная плата до 120 тысяч рублей — таковы расценки в элитных школах, — говорит Максим Давыдов.

Общая экономическая ситуация и подорожание образовательных услуг приводит к тому, что определенная часть учеников уходит из частных школ в муниципальные. Причина банальна — зачастую семьи не тянут такую финансовую нагрузку. Но это явление пока массовым не стало, подчеркивают предприниматели. И поэтому они прогнозируют появление в следующем году еще нескольких частных школ.

Ранее редакция рассказывала, в каких школах Новосибирска сформировано самое большое количество первых классов. Как правило, это новые школы в активно застраивающихся жилмассивах.

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

634

Новосибирск vs Красноярск: зачем сравнивать города и какая от этого может быть польза

На вопросы, которые задают жители двух крупнейших сибирских городов, отвечает кандидат архитектуры, доцент НГАСУ Анна Наволоцкая
