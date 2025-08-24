До +25 и грозы: в Новосибирске последняя неделя августа обещает быть тёплой, но «мокрой»

Последняя неделя уходящего августа в Новосибирске будет тёплой и дождливой. По данным сервиса Gismeteo, самими жаркими будут четверг и пятница — в эти дни воздух в сибирской столице прогреется до +24 градусов. Осадки ожидаются лишь в понедельник и в субботу.
По данным ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», понедельник 25 августа будет достаточно тёплым, но «мокрым»: ночью продолжат лить дожди, но уже днём в городе будет преимущественно без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится до +14…+16, днём воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер подует в северном направлении со скоростью 3-8 м/c.
В народном календаре 24 августа связано с именем русского былинного богатыря Евпатия Коловрата, жившего на рубеже XII–XIII веков на Рязанской земле. Во время вторжения татаро-монголов в Рязань он сумел собрать войско и вступил в бой с противником. Богатыря почитали на Руси наравне с другими заступниками земли русской.
На Руси в этот праздник большое значение придавали погодным приметам:
— дождь на рассвете — ненастье затянется надолго;
— перистые облака в небе — к сильному ветру;
— безветренная погода сулит ясные дни;
— ярко светит солнце — осень начнется без дождей;
— мало грибов в лесу — зимой будет морозно.
Ранее метеорологи Яндекс.Погоды заявили, что в Новосибирске, как и во многих регионах России, температура грядущей осенью окажется выше показателей за последние 30 лет.
Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум, скриншот с сайта Gismeteo
