Ввести единую льготу на проезд российским пенсионерам предложили в Госдуме

Представители фракции ЛДПР выступили с инициативой о введении единого стандарта льготного проезда для российских пенсионеров общественном транспорте. Депутаты предлагают закрепить в законе норму о том, что стоимость билета для пенсионеров при проезде на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах одного региона не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа, а стоимость проезда в пригородных поездах в пределах одного региона — 70% от полной стоимости билета.

Сейчас бесплатный проезд предусмотрен лишь для отдельных категорий, таких как ветераны ВОВ, инвалиды и дети-сироты. Отдельные поездки компенсируют пенсионерам из районов Крайнего Севера. Пенсионеры по старости оказываются в неравных условиях: в одних регионах действуют льготы, в других они отсутствуют или сильно различаются.

— Пенсионеры по старости как многочисленная социальная группа оказываются в неравных условиях: в одних субъектах действуют региональные льготы, в других они отсутствуют или сильно различаются. Наш законопроект устраняет эту несправедливость, — говорится в документе, предоставленном ТАСС.

Отметим, что в Новосибирской области почти 90 тысяч федеральных льготников могут бесплатно ездить на пригородных электричках. Для оформления билета необходимо в кассе вокзала предъявить паспорт, соответствующую справку, подтверждающую право на бесплатный проезд, а также удостоверение инвалида или участника боевых действий. Те, кто отказался от этой услуги, могут подать заявление в СФР до 1 октября 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты. Среди них: люди, которые прекратили работать в августе, инвалиды I группы и те, кому исполнилось 80 лет.