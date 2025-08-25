Рекламодателям

Мошенникам по ОСАГО выплачено более 2,6 миллиардов рублей в Новосибирске

  • 25/08/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Средняя выплата по ДТП с признаками неоднократности составляет 306 тысяч

Впервые с 2019 года топ регионов лидеров по страховому мошенничеству в ОСАГО, которые относятся к «красной зоне», в России сократился. Из списка вышли Чечня и Дагестан. Как отметили аналитики Центрального банка, благодаря взаимодействию правоохранительных и контролирующих органов со страховщиками при содействии Банка России в этих регионах ведется борьба с недобросовестным поведением в ОСАГО.

В итоге, по данным на 1 июля 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024, в «красной зоне» остались только Республика Ингушетия и Новосибирская область. При этом в Новосибирске суммарный риск страхового мошенничества в автогражданке за год вырос на 1,5 балла, до уровня 6,5 балла, говорится в докладе ЦБ РФФ.

  • Средняя выплата в регионе за год выросла почти на 25% и составила 155.5 тысяч рублей. Это на 49% выше, чем в среднем по России.
  • Скользящий коэффициент выплат вырос на 30,6% до 119,9%. Это на 90% превышает среднероссийское значение.
  • Частота страховых случаев на одну машину снизилась на 0,3 п.п., до 5,9%. Однако, это на 41% больше среднего значения по России.

Как выяснили аналитики Банка России, в регионе за год зарегистрировано 8,6 тысяч убытков, когда в ДТП участвовали одни и те же лица или транспортные средства. По ним выплачено 2,6 млрд руб. Это 33.4% к общему размеру страховых выплат по ОСАГО в регионе. Средняя выплата мошенникам составила 306 тысяч руб., что в 2 раза превышает среднюю выплату по Новосибирской области.

— За анализируемый период выплаты страховщиков региона по ОСАГО на 1,35 млрд руб. превысили сборы страховых премий, сформировав наибольшее среди всех субъектов РФ отрицательное значение, — говорится в докладе Центробанка.

В банке заявили, что для стабилизации ситуации в регионе требуется активизация взаимодействия органов власти и страховщиков.

— Продолжающийся рост ряда показателей мониторинга свидетельствует о необходимости усиления принимаемых мер и разработки ряда дополнительных, — подчеркнули в Банке России.

Напомним, ранее разговоре с корреспондентом Infopro54 вице-президент – директор филиала «РЕСО-Гарантия» в Новосибирске Евгений Козлов, курирующий тему противодействия мошенничеству в ОСАГО со стороны новосибирских страховщиков, заявлял, что сейчас в Новосибирске созданы три рабочих группы по противодействию страховому мошенничеству: при областной прокуратуре, при ГУ МВД по Новосибирской области и при ВСС, которую он возглавляет.

— Я не понимаю, как долго в Новосибирской области правоохранительные органы планируют игнорировать проблему со страховым мошенничеством на рынке региона, а также заявления, которые подают страховщики, — говорит Козлов. — Да, в этом году есть подвижки: из 100 поданных страховщиками заявлений о мошенничестве правоохранительные органы берут в работу около 20%. Это лучше, чем в прошлые годы (5-6%), но недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

По данным Центробанка, с января по июнь 2025 года жители Новосибирской области направили в Банк России более трех тысяч жалоб. Это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом жалобы на страховщиков уменьшились. Больше всего вопросов по-прежнему вызывали ошибки в коэффициенте «бонус-малус» по ОСАГО.

Между тем, для новосибирцев из-за мошенников могут ввести повышенный коэффициент по ОСАГО. При этом ранее Новосибирская область вошла в топ регионов с самыми безаварийными водителями.

Ранее редакция сообщала о том, что ситуацию с мошенниками в ОСАГО в Новосибирске взял на контроль прокурор Бучман. Страховщики говорят о рисках роста тарифов и падения доверия населения к ОСАГО как институту. 

Фото Infopro54.

1 271

Рубрики : Право&Порядок Общество Страхование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ОСАГО Мошенники


1
0

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
