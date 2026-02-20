До -33 градусов: на выходных в Новосибирскую область вернутся сильные морозы

По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 февраля, в Новосибирске ночью температура опустится до −23…−25 градусов, а в пригороде — до −27 градусов. Днём будет −14…−16 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В ночь на субботу в разных районах области температура может опуститься до −23…−28 градусов, а местами даже до −33. Днём ожидается −12…−17 градусов, в некоторых районах до −22. Осадков не предвидится.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, температура в городе опустится до −21…−23 градусов, а в пригороде — до −25. Днём будет −16…−18 градусов, без осадков.

В области ночью прогнозируется −18…−23 градуса, местами до −28. Днём температура составит −14…−19 градусов, а в отдельных районах — от −8 до −13 градусов. Погода будет сухой и морозной.

Напомним, в воскресенье завершается Масленичная неделя. 22 февраля в парках города пройдут традиционные народные гуляния с живой музыкой, русскими забавами и блинами. В финале праздника многие организаторы обещают сожжение чучела Масленицы.

С 23 февраля в России для православных верующих начнется Великий пост. Он продлится семь недель и завершится 11 апреля. Пасха в этом году отмечается 12 апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области.