Движение ограничено: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

В ближайшие два дня погода в регионе ухудшится. Синоптики предупреждают о сильном ветре, метелях и резком похолодании ночью до -26 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 19 февраля ожидаются снег и метели. Ветер усилится до 20 м/с. Ночью температура опустится до -6…-11 градусов, местами до -16 градусов. Днем будет -4…-9 градусов, местами — до -14 градусов.

В пятницу, 20 февраля, ночью станет еще холоднее. Температура опустится до -16…-21 градуса, местами — до -26 градусов. Днем ожидается -11…-16 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег в отдельных районах и порывы ветра до 14 м/с.

Из-за неблагоприятных погодных условий Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) временно ограничило движение грузовиков и междугородних автобусов по Ленинск-Кузнецкой трассе.

На участке с 12-го по 147-й километр автодороги К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» (в пределах РФ) движение будет запрещено 18 февраля. Ограничение вступило в силу в 10:30. Ориентировочно оно продлится до 14:00.

