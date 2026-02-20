Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы, достигнув 17,68%. Такие данные по итогам лабораторных исследований представил Россельхознадзор, и этот показатель существенно превысил результаты предыдущих лет: в 2024 году было 13,09% фальсификата, а в 2023-м — 12,04%.

В надзорном ведомстве связали такую динамику не только с сохраняющимися проблемами в отрасли, но и с изменением фокуса контроля — по поручению правительства были проведены масштабные проверки магазинов низкой ценовой категории, включая сети «Светофор» и «Маяк», где риски сбыта некачественной продукции наиболее высоки. Эксперты рынка, в свою очередь, указывают на объективные экономические причины: удорожание себестоимости натурального сырья и замедление роста доходов населения смещают спрос в сторону более дешевых товаров, создавая почву для недобросовестной конкуренции.

В Сибирском федеральном округе, в том числе в Новосибирской области, ситуация оказалась не менее тревожной. Согласно ответу Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на запрос редакции Infopro54, в 2025 году ведомство отобрало 73 пробы молочной продукции, находящейся в обороте на территории региона. Результаты лабораторных испытаний подтвердили наличие фитостеринов, то есть растительных жиров, в 18 пробах, что составляет 24,66% от общего количества проверенных образцов. Этот показатель оказался существенно выше общероссийского — 17,68%. Таким образом, в Новосибирской области фальсификат встречается почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране.

— В 2025 году отобрано 73 пробы молочной продукции, находящейся в обороте на территории Новосибирской области, по результатам лабораторных испытаний выявлено 18 положительных проб (наличие фитостеринов): масло — 4, творог — 2, сметана — 6, сыр — 4, в том числе производителей, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области: ООО «Милкград», ООО «Болтовский маслосыркомбинат», ООО «Молрезерв», — сообщили в ведомстве.

В ответе управления также перечислены основные способы фальсификации, выявляемые в регионе:

использование в производстве (в качестве сырья) продукции, уже содержащей в своем составе растительные жиры (например: при производстве Масла сливочного Крестьянского м.д.ж. 72,5% ГОСТ 32261-2013 фасованного в потребительскую упаковку, в качестве сырья используется Масло (монолит), при изготовлении которого производитель, находящийся в другом регионе Российской Федерации, преднамеренно использовал растительные жиры, умышленно указав в маркировке продукции ГОСТ);

использование готовых сливок, содержащих ингредиенты растительного происхождения, для производства творога и сметаны;

изменение натурального состава путем добавления незаявленных компонентов».

Параллельный контроль за качеством продукции ведет и региональное управление Роспотребнадзора. В 2025 году ведомство сняло с реализации 11 партий пищевой продукции общим объемом почти 5,2 тыс. кг.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что количество жалоб на качество пищевой продукции, включая фальсифицированную молочку, «незначительное» и составляет всего 4,5% от общего числа поступивших обращений.

— Лишь 0,2% жалоб послужили основанием для проведения реальных контрольно-надзорных мероприятий, — говорится в ответе редакции.

Однако отсутствие массовых жалоб может объясняться тем, что потребитель не всегда способен самостоятельно выявить фальсификат — для этого нужны лабораторные исследования. Внешне продукция с растительными жирами может не отличаться от натуральной, а информация на упаковке не всегда соответствует действительности.

В связи с участившимися случаями выявления фальсификата в региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуют при выборе молочной продукции обращать внимание на несколько параметров: покупать молочную продукцию от известных производителей, обязательно проверять сроки годности и обращать внимание на упаковку (качественная продукция должна иметь целостную, неповреждённую упаковку с четкими надписями). Кроме того, важно внимательно изучать состав и выбирать товары с минимальным количеством добавок и консервантов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в 2025 году выросли продажи альтернативного молока. Рост спроса и объемов продаж на него связывают с популярностью идей здорового образа жизни. Тренд особенно популярен среди поколения Z — так называемых зумеров.