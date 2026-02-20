Поиск здесь...
Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

На полках магазинов региона он встречается почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране

В 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы, достигнув 17,68%. Такие данные по итогам лабораторных исследований представил Россельхознадзор, и этот показатель существенно превысил результаты предыдущих лет: в 2024 году было 13,09% фальсификата, а в 2023-м — 12,04%.

В надзорном ведомстве связали такую динамику не только с сохраняющимися проблемами в отрасли, но и с изменением фокуса контроля — по поручению правительства были проведены масштабные проверки магазинов низкой ценовой категории, включая сети «Светофор» и «Маяк», где риски сбыта некачественной продукции наиболее высоки. Эксперты рынка, в свою очередь, указывают на объективные экономические причины: удорожание себестоимости натурального сырья и замедление роста доходов населения смещают спрос в сторону более дешевых товаров, создавая почву для недобросовестной конкуренции.

В Сибирском федеральном округе, в том числе в Новосибирской области, ситуация оказалась не менее тревожной. Согласно ответу Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на запрос редакции Infopro54, в 2025 году ведомство отобрало 73 пробы молочной продукции, находящейся в обороте на территории региона. Результаты лабораторных испытаний подтвердили наличие фитостеринов, то есть растительных жиров, в 18 пробах, что составляет 24,66% от общего количества проверенных образцов. Этот показатель оказался существенно выше общероссийского — 17,68%. Таким образом, в Новосибирской области фальсификат встречается почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране.

— В 2025 году отобрано 73 пробы молочной продукции, находящейся в обороте на территории Новосибирской области, по результатам лабораторных испытаний выявлено 18 положительных проб (наличие фитостеринов): масло — 4, творог — 2, сметана — 6, сыр — 4, в том числе производителей, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области: ООО «Милкград», ООО «Болтовский маслосыркомбинат», ООО «Молрезерв», — сообщили в ведомстве.

В ответе управления также перечислены основные способы фальсификации, выявляемые в регионе:

  • использование в производстве (в качестве сырья) продукции, уже содержащей в своем составе растительные жиры (например: при производстве Масла сливочного Крестьянского м.д.ж. 72,5% ГОСТ 32261-2013 фасованного в потребительскую упаковку, в качестве сырья используется Масло (монолит), при изготовлении которого производитель, находящийся в другом регионе Российской Федерации, преднамеренно использовал растительные жиры, умышленно указав в маркировке продукции ГОСТ);
  • использование готовых сливок, содержащих ингредиенты растительного происхождения, для производства творога и сметаны;
  • изменение натурального состава путем добавления незаявленных компонентов».

Параллельный контроль за качеством продукции ведет и региональное управление Роспотребнадзора. В 2025 году ведомство сняло с реализации 11 партий пищевой продукции общим объемом почти 5,2 тыс. кг.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что количество жалоб на качество пищевой продукции, включая фальсифицированную молочку, «незначительное» и составляет всего 4,5% от общего числа поступивших обращений.

— Лишь 0,2% жалоб послужили основанием для проведения реальных контрольно-надзорных мероприятий, — говорится в ответе редакции.

Однако отсутствие массовых жалоб может объясняться тем, что потребитель не всегда способен самостоятельно выявить фальсификат — для этого нужны лабораторные исследования. Внешне продукция с растительными жирами может не отличаться от натуральной, а информация на упаковке не всегда соответствует действительности.

В связи с участившимися случаями выявления фальсификата в региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуют при выборе молочной продукции обращать внимание на несколько параметров: покупать молочную продукцию от известных производителей, обязательно проверять сроки годности и обращать внимание на упаковку (качественная продукция должна иметь целостную, неповреждённую упаковку с четкими надписями). Кроме того, важно внимательно изучать состав и выбирать товары с минимальным количеством добавок и консервантов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске в 2025 году выросли продажи альтернативного молока. Рост спроса и объемов продаж на него связывают с популярностью идей здорового образа жизни. Тренд особенно популярен среди поколения Z — так называемых зумеров.

Фото сгенерировано нейросетью Алиса

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Легендарный голос итальянской эстрады, покоривший миллионы сердец, выступит в трех городах: 18 апреля — в столичном концертном зале «Москва», 21 апреля — в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и 23 апреля — на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Организатор выступлений — концертное агентство Say Agency.

Мировую славу Аль Бано обрел в 1980-е, когда его яркие хиты штурмовали чарты по всему миру. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящими гимнами эпохи и подарили исполнителю миллионы преданных поклонников на всех континентах.

Читать полностью

Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Официальной датой образования Новосибирской области считается 28 сентября 1937 года. Именно в этот день постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. Но люди начали заселять промерзшую сибирскую землю намного раньше. Считается, что первые населенные пункты стали появляться в нашем регионе еще в XVII веке. А в конце XIX-го на территории нынешней области стали образовываться крупные поселения, некоторые из которых и сегодня входят в состав региона, другие были ликвидированы не так давно. Так, в конце 2025 года с карты Каргатского района пропало крупное село Барановка Каргатского района.

В 1905 году, когда в самом сердце Российской Империи кипели массовые выступления против монархии, на далекой, выстуженной сибирскими ветрами земле, возникло новое мирное поселение — село Барановка. Об этом журналисту Infopro54 рассказала директор МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей» Евгения Максименко. По ее словам, фотографий села не сохранилось, но его жители ходили в школу в соседнем населенном пункте (на базовом фото).

Читать полностью

До -33 градусов: на выходных в Новосибирскую область вернутся сильные морозы

Автор: Артем Рязанов

По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 февраля, в Новосибирске ночью температура опустится до −23…−25 градусов, а в пригороде — до −27 градусов. Днём будет −14…−16 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В ночь на субботу в разных районах области температура может опуститься до −23…−28 градусов, а местами даже до −33. Днём ожидается −12…−17 градусов, в некоторых районах до −22. Осадков не предвидится.

Читать полностью

«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

Автор: Мария Гарифуллина

23 февраля в России будут отмечать День защитника Отечества. Этот день многие воспринимают не только как праздник тех, кто имеет отношение к воинской службе, но и как праздник всех мужчин. Опрос, проведенный редакцией Infopro54, показал, что женщины собираются поздравлять своих мужей, близких родственников и коллег.

На подарки мужчинам-коллегам жительницы Новосибирска тратят небольшие суммы — не более 400–500 рублей — особенно если это подарок, на который скидываются условным отделом. Собранная сумма часто тратится на организацию праздничного стола, покупку подарков из категории «с юмором» — кружки, футболки с ироничными надписями. Для начальников-мужчин покупают более статусные подарки — наборы с гравировкой, кожаные аксессуары. В случае, когда подчиненные знают о хобби и увлечениях руководителя, подарки могут быть более адресными — сертификат в баню, дорогой алкоголь, штучный мерч (от носков и термокружек до рюкзаков) с особыми пожеланиями. Если подарок адресован коллеге, с которым складываются приятельские отношения, или другу, то женщины готовы тратить на него до 1500 рублей. Среди названных собеседницами редакции вариантов таких подарков — флешки, пауэрбанки, фляжки, банные наборы, наборы «для настоящих мужчин».

Читать полностью

Суд обязал компанию «ВИС» расплатиться с подрядчиком четвертого моста

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Бастион» к ООО «ПФ «ВИС» о взыскании задолженности. С ответчика взыскано 68,5 млн рублей, включая проценты за пользование чужими денежными средствами. Спор касается обязательств по строительству мостового перехода через Обь в Новосибирске.

Как следует из материалов дела, в 2019 году между генподрядчиком ООО «ПФ «ВИС» и подрядчиком ООО «Бастион» был заключен, а затем расторгнут договор субподряда на строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». Стороны подписали соглашение о зачете взаимных требований на сумму около 80 млн рублей, закрыв обязательства друг перед другом.

Читать полностью

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Учредитель и руководитель «Студии ЯЛ» Алексей Радкевич в колонке для Infopro54 дал прогноз развития IT-специальностей в области интернет-маркетинга.

— Двадцать три года в SEO — срок, за который успеваешь увидеть не один технологический переворот. Помню времена, когда keyword считался главным секретом продвижения, а ссылочная масса покупалась килограммами. Сегодня мы стоим перед очередной трансформацией рынка, только теперь катализатором выступают искусственный интеллект и общий кризис. Но в отличие от предыдущих революций, которые расширяли возможности специалистов, нынешняя волна несет прямую угрозу целым профессиям.

Читать полностью
