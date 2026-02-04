Поиск здесь...
Общество

Добрая история: подписчики соцсетей скинулись на покупку корма для питомцев пенсионерки

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Женщина попросила не повышать цены на товар на маркетплейсе

Мир не без отзывчивых людей

Комментарий пенсионерки Татьяны по поводу кошачьего корма на маркетплейсе перепостили в заблокированной в России соцсети, где он неожиданно стал популярным. Татьяна похвалила недорогую продукцию для домашних питомцев и попросила онлайн-площадку не повышать на нее цену, так как «ее пенсии в 14 тысяч не хватит, чтобы накормить двух кошечек».

Подписчики обсуждая пост женщины, отмечали, что это самый дешевый корм и называли ситуацию очень грустной.

В комментариях подписчики отмечали, что это самый дешевый корм и называли ситуацию очень грустной

В итоге люди начали переходить на маркетплейс, находили это объявление и предлагали Татьяне купить корм для ее питомцев. Многие писали, что у них также есть домашние животные.

— Татьяна, может вам заказать корм для животных или что-то еще?

—  Как с вами связаться? Я бы оплатила доставку корма в пункт выдачи, который вы укажете.

— Пожалуйста, позвольте заказать вам корм. Я сама подобрала кошечку с улицы и прекрасно понимаю, что стоимость любого корма бьет по карману.

— Хочу вам помочь и заказать корм для кошечек. Просто хочется по-человечески, и чтобы вам было попроще.

К спонтанной доброй акции онлайн-сообщества присоединился и маркетплейс. В сообщении к посту Татьяны написано, что «компания заказала в подарок запас корма для Василисы и Мурочки, который будет отправлен в пункт доставки».

Рост до 30% ежегодно

По данным компании OMI, в 2026 году корма для кошек в России подорожали от 2% до 31%. В топ-5 лидеров роста вошли Whiskas, Purina, Felix, Kitekat, Royal Canin. Топ-5 лидеров не меняется с 2015 года. Ежегодный рост цен на продукцию этих брендов составляет от 6,7% до 29%. При этом продажи кормов для животных в России также растут. За девять месяцев 2025 они выросли на 16,2% г/г в деньгах до 387 млрд руб. и на 8,5% в объеме до 1,28 млн тонн, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные NTech. Особенно быстро категория росла в мягких и жестких дискаунтерах: на 33,5% в деньгах и на 21,2% в объеме. В некоторых специализированных сетях рост составил свыше 73%.

Сухой корм о котором писала пенсионерка, на момент подготовки статьи продавался на онлайн-площадках по цене от 560 рублей за 5 кг со скидкой, и от 2,7 тысяч за 15 кг без скидки. Производитель — предприниматель из Краснодара. Для сравнения, Whiskas за 5 кг — от 2200, Purina за 9,7 кг — 4500 со скидкой, Felix 10 кг — от 3400 со скидкой.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске также заметили существенный рост заказов на доставку кормов для животных. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Рубрики : Общество

Регионы : Россия

Теги : маркетплейс корм для животных

256
0
0
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
