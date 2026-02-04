Культурные мероприятия собрали более 10 млн посетителей в НСО в 2025 году

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в расширенном заседании коллегии регионального министерства культуры.

Глава региона выразил признательность работникам культурной сферы за их вклад в 2025 году. Он также подчеркнул, что проделана колоссальная работа, направленная на развитие культуры, сохранение и обогащение нашего уникального нематериального наследия. Губернатор отметил, что тематический Год защитника Отечества и 80-летний юбилей Победы были ознаменованы множеством мероприятий, получивших широкий резонанс среди жителей области и признание на федеральном уровне. Важно, чтобы работа по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и выражению благодарности ветеранам была продолжена и в 2026 году, так как не все успели полностью раскрыть эту тему в своих проектах. Необходимо обновить программу мероприятий, посвященных защитникам Отечества и Великой Отечественной войне. Объявленный Президентом Годом единства народов России 2026 год благоприятствует этому, учитывая массовый героизм, проявленный представителями разных национальностей в годы войны, и подвиги сегодняшних защитников.

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил доклад о развитии культурной сферы региона, итогах 2025 года и задачах на 2026 год.

В Новосибирской области функционирует более двух тысяч государственных и муниципальных учреждений культуры, в которых трудятся свыше 17 тысяч человек.

Посещаемость культурных мероприятий демонстрирует устойчивый рост: за последние три года этот показатель увеличился на 24,5%.

В течение 2025 года учреждениями культуры Новосибирской области был реализован масштабный комплекс мероприятий, посвященных Году защитника Отечества и 80-летию Победы, включающий около пяти тысяч культурно-просветительских мероприятий.

Важным направлением является поддержка участников СВО. В рамках реабилитационного сертификата участники СВО с ранениями могут бесплатно посещать культурно-досуговые мероприятия. В 2025 году поступило около 300 заявок (923 мероприятия). В проекте участвуют более 30 учреждений культуры.

В 2025 году стартовал нацпроект «Семья», в рамках которого реализуется региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» по восьми направлениям на 15 объектах.

В рамках программы «Культура Новосибирской области» в 2025 году введены в строй детская школа искусств в Черепановском районе, два дома культуры в Новосибирском и Чановском районах. Завершено строительство Детской музыкальной школы № 10 в Академгородке, открытие планируется в ближайшее время.

В 2026 году начнется строительство районного дома культуры с детской школой искусств в Чулыме.

На мероприятии также были представлены результаты работы тематических групп по проведению в области Года единства народов России, реализации «Пушкинской карты», историческому просвещению средствами культуры, развитию кадрового потенциала сферы культуры.