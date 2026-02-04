Новосибирский писатель выпустил детектив об Олимпиаде-80

Новосибирский писатель Алекс Винтер выпустил новый детективный роман «Основано на нереальных событиях» (18+). Книга стала третьей частью серии о приключениях следователя Агаты Лебедевой и опера Стаса Фомина.

Роман вплетает в сюжет события московской Олимпиады-1980 и элементы древнего африканского культа. Действие развивается в двух временных потоках, связывая загадочные происшествия прошлого с настоящим.

— У меня было несколько не связанных друг с другом персонажей, отдельные куски заговора КГБ, отдельные куски африканского культа вуду, и все это не складывалось в один паззл ровно до момента пока я не понял, что история лежит в двух временных потоках, — рассказал автор ГОРСАЙТУ.

При работе над книгой Винтер использовал нейросети для генерации заклинаний на несуществующем языке, однако создание сюжета и текста осталось за писателем. Ранее по одной из его книг начались переговоры с кинокомпанией.

Ранее редакция сообщала, что издана книга о новосибирской архитектуре со знаком Бэтмена на обложке.