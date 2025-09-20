Дореволюционных надгробий не найти: историк рассказала о судьбе старых кладбищ Новосибирска

Сто лет назад в Новониколаевске (Новосибирске) началось разрушение погостов. Первым в списке уничтоженных стало Старое городское (Воскресенское) кладбище. Его было решено снести в середине 20-х годов. После эта участь постигла и другие места захоронений. Infopro54 рассказывает историю этих мест и показывает, как они выглядят сейчас.

Новосибирск, как и многие быстрорастущие города России, в XX веке активно уничтожал старые кладбища. Это было связано с урбанизацией, идеологическими причинами, санитарными нормами. Например, в центре Москвы есть кладбища – Новодевичье, Ваганьковское, Донское. Эти некрополи считаются важными историко-культурными объектами, потому что хранят память о выдающихся людях. В Новосибирске сопоставимых примеров фактически нет, потому что в советское время была проведена зачистка исторических кладбищ.

Воскресенское кладбище, ставшее парком и стадионом

Самым известным и самым показательным примером уничтожения погостов в Новосибирске считается Воскресенское кладбище. Оно располагалось на месте нынешнего Центрального парка и стадиона «Спартак».

Кладбище было основано в 1896 году. Согласно архивным документам, 1913 году оно было официально закрыто из-за быстрого роста города. Но при этом хоронить там продолжали до 1920-х. Жителей города предупредили о том, что кладбище с этого участка будут убирать. При желании они могли перезахоронить своих родственников. Но ко многим могилам никто не пришел и никто не стал их переносить. В итоге они были просто разрушены. И это сохранилось в народной памяти как варварское действие.

— Распевая во все горло: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов!», вооруженные лопатами ребята пришли на место старого погоста. Воскресенская церковь уже пострадала от их вторжения, крест был свергнут. Стоял солнечный майский день, среди шумящих на ветру берез залязгало железо, затрещало дерево, выворачивали кресты, памятники, оградки, стаскивали их в кучу, — эти воспоминания Ильи Лаврова приводятся в книге «Новосибирский некрополь».

На месте захоронений были сделаны парк и стадион. Кладбищенское прошлое этого места иногда дает о себе знать. Так, в 2004 году при проведении реконструкции на стадионе «Спартак» на футбольном поле были обнаружены старые могилы. Найденные останки были перезахоронены в общей могиле на Клещихинском кладбище.

Закаменское кладбище. От стыда и мусора к решениям, которыми можно гордиться

Закаменское кладбище, основанное в 1911 году, располагалось в Октябрьском районе, на пересечении нынешних улиц Никитина и Воинской. На нём хоронили жителей Закаменской части города, а в годы Гражданской войны — жертв эпидемий и военнопленных.

Кладбище было закрыто в 1968 году, а в 1974 году снесено. Новосибирцы могли перезахоронить своих близких. Но многие могилы так и остались тут, потому что не нашлись родственники умерших. Кресты и надгробия с таких могил были демонтированы. Часть останков была вывезена, часть осталась в земле. Несколько надгробных камней и крестов тоже были оставлены. Место приходило в упадок, появились самовольно установленные гаражи и другие постройки. В 90-е годы тут выгуливали собак, жгли костры, отдыхающие оставляли после себя горы мусора. В 2002 году было принято решение о строительстве здесь храма.

В 2006 году стройка началась, и это стало менять облик места к лучшему. В 2024 году всю территорию бывшего Закаменского кладбища благоустроили и открыли сквер Героев Донбасса.

— Сейчас это место очень достойно выглядит. Оно стало соединением памяти о людях, в том числе военных, которые здесь покоятся, о памяти о тех, кто стал героем наших дней. Я считаю эту инициативу и реализованный подход правильными. Для сквера Героев Донбасса важно было найти участок, который свободен от разных увеселительных, торговых и прочих каких-то повседневных смыслов. Теперь два компонента памяти соединились и дальше будут органично существовать, — рассказала Infopro54 доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории и политологии НГТУ НЭТИ, автор книги «Новосибирский некрополь» Екатерина Красильникова.

Все старые кресты и надгробия, оставшиеся от Закаменского кладбища, сейчас собраны на прихрамовой территории. Они показывают, как могли бы выглядеть старые новосибирские кладбища, если бы их не уничтожали и не переносили: имена и фамилии давно живших людей, эпитафии, которые многое могут рассказать о времени и людях, старые кресты соседствуют с красными звездами.

Успенское кладбище. Рельеф, который выдает прошлое

Успенское кладбище (также известное как Новое городское кладбище) было одним из значимых некрополей Новосибирска. Оно открылось в 1911 году и располагалось на территории современного Дзержинского района, где сейчас находится парк «Берёзовая роща».

Изначально здесь хоронили людей небогатых сословий, но позднее появились захоронения дворян и видных горожан. Кладбище было разделено на участки по конфессиональному признаку: православный, католический, еврейский, лютеранский, мусульманский, старообрядческий и другие. В 1925 году на его территории построили Успенскую церковь, которая была снесена в 1963 году. На кладбище хоронили воинов, умерших от ран в период Первой мировой войны. В годы Великой Отечественной войны здесь также появился участок госпитальных захоронений.

Схема действия властей при сносе этого некрополя была такой же, как и при уничтожении Воскресенского и Успенского кладбищ: те, для кого дороги были могилы родственников, могли их перенести на новые городские кладбища, остальные захоронения убирались быстро, не особо деликатно и аккуратно, или не убирались вовсе. Кресты и надгробные плиты были отправлены в утиль. При строительных работах в парке иногда находят фрагменты могильных камней. Такой эпизод был, например в 2013 году при сооружении в парке фонтана.

Жители окрестных домов, часто бывающие в парке «Березовая роща», знают что рельеф хранит историю этого места: на земле, особенно весной, когда сходит снег, видны характерные провалы.

Бугринское кладбище и жилая застройка

Бугринское кладбище было одним из старейших кладбищ на территории современного Новосибирска. Оно располагалось на левом берегу Оби, в районе, где сейчас находится Новосибирская областная клиническая больница. Кладбище возникло в XIX веке и служило местом захоронения жителей деревни Бугры, а также некоторых первых поселенцев Ново-Николаевска. В 1960-х годах, в связи с активным развитием города и строительством медицинского комплекса, кладбище было ликвидировано. Большинство захоронений, по данным историков, не были перенесены, а надгробия уничтожены. Рядом с бывшим кладбищем на протяжении долгого времени захоранивали отходы местного завода. Эта территория впоследствии была застроена жилыми домами.

Кладбище Усть-Ини и других деревень. Типичные истории захоронений, которые поглощаются городом

Кладбище деревни Усть-Иня было одним из старейших захоронений на территории современного Новосибирска. Оно возникло около 1720 года и служило местом погребения жителей деревни Усть-Иня, а также некоторых первых поселенцев Ново-Николаевска.

Кладбище располагалось на правом берегу Оби, в районе современного Бугринского моста и завода «Инструментальный». Оно было многоконфессиональным. В середине XX века, в ходе промышленного развития города, кладбище было уничтожено. Точная дата его ликвидации не сохранилась, но к 1960-м годам территория уже была занята промышленными объектами и автосервисами. Останки захороненных не были перенесены. Во время строительных работ изредка находили фрагменты костей и надгробий.

Деревня Усть-Иня, основанная в начале XVIII века, была включена в состав Новосибирска в 1929 году. Её кладбище стало одним из многих исторических некрополей, уничтоженных в процессе роста города.

В состав современного Новосибирска вошли 12 деревень, каждая со своим кладбищем. Вот несколько примеров: деревня Вертково — ее кладбище находилось на правом берегу реки Тулы, сейчас на его месте строят жилые дома, деревни Верхние Чёмы и Нижние Чёмы — их кладбище были затоплены при создании Новосибирского водохранилище или застроены объектами, имеющими отношение к гидроэлектростанции.

Кладбище военнопленных в Кировском районе. Малоизвестная история Хилка

Кладбище военнопленных в Кировском районе Новосибирска было создано в период Великой Отечественной войны для захоронения умерших немецких военнопленных. Оно располагалось в юго-западной части района, на окраине левого берега. Захоронения проводились с 1944 года, часто в общих могилах без указания имен и надгробий.

В 1958 году кладбище было официально ликвидировано под предлогом строительства промышленных объектов. На его месте жители соседних домов разбили огороды, а позднее был организован Хилокский рынок, один из крупнейших плодово-овощных рынков Сибири. На сегодняшний день территория бывшего кладбища полностью освоена под городскую инфраструктуру, и видимых следов захоронений не сохранилось.

Никольский погост (деревня Кривощёково). Раскопки перед строительством четвертого моста

Кладбище на территории бывшего села Кривощеково никто целенаправленно не уничтожал. Его история для Новосибирска скорее нетипична. В том числе поэтому ее стоит рассказать. А слово «погост» в данном случае означает не кладбище, а торговую факторию и административный центр. Но про захоронения здесь тоже будет.

Никольский погост (также известный как деревня Кривощеково) — одно из старейших русских поселений на территории современного Новосибирска, возникшее в конце XVII — начале XVIII века на левом берегу Оби. Поселение было основано предположительно в 1697–1710 годах. По одной из версий, его создание связано с необходимостью организации торгового пункта (погоста) для взаимодействия с местными телеутскими племенами после заключения договора между Московским царством и Телеутским каганатом.

С развитием Новониколаевска территория бывшего погоста вошла в городскую черту. Большая часть исторических построек, включая Никольскую церковь, не сохранилась. Однако память о погосте остаётся в архивных документах и работах краеведов. В 2015 году археологические раскопки подтвердили существование на этом месте христианских захоронений.

В 2018 году были организованы масштабные раскопки, которые относились к так называемой спасательной археологии. Они предваряли возведения эстакады четвертого моста и проводились на участке, который попадает непосредственно в зону строительства. Это 2100 квадратных метров. Площадь всего участка, представляющего исторический интерес, в два раза больше. В ходе исследований были обнаружены около 400 захоронений конца XVII–XVIII веков, а также нательные кресты и другие артефакты.

Исследователи отмечают, что Новосибирск пока еще не в полной мере научился беречь память о прошлом. И отношение к некрополям это подтверждает.

— Вопрос сложный, потому что все эти наши исторические некрополи наши утрачены очень давно. И этический вопрос, он уже, наверное, не такой острый, как это было еще в ХХ веке. Сейчас уже никто и не помнит ничего особенно. Конечно, ничего уже не изменить, да к этому и не призывает никто. Парки должны оставаться парками, стадионы стадионами. Но я считаю, что надо добавлять какие-то мемориальные объекты. Можно положить памятные камни, например. Написать, что здесь тогда-то и тогда-то было, допустим, первое кладбище Новосибирска, где покоятся основатели нашего города, первые жители нашего города. Такой подход, в какой-то мере, мне кажется, снял бы конфликтность всей этой ситуации. Надо напоминать людям историю места. Многие ведь совсем ничего об этом не знают, — говорит Екатерина Красильникова.

Действующие новосибирские кладбища, скорее всего, не повторят судьбу первых городских некрополей. Все-таки времена не те. Но гарантировать ничего нельзя и поэтому, говорят историки, обозначение мест старых захоронений можно считать своего рода прививкой, которая поможет предотвратить страшные повторы.

