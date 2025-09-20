«У нас нет системы утилизации, и сбор этот вымышленный»: жители Новосибирска подписывают петицию против повышения утильсбора с 1 ноября

Жители Новосибирска массово подписывают петицию против резкого повышения утилизационного сбора на автомобили, которое планируется с 1 ноября текущего года. Автовладельцы называют сбор «вымышленным налогом», указывая на отсутствие в России реальной системы утилизации транспортных средств. Кроме того автовладельцы уверены, что инициатива Минпромторга, которая предполагает привязку размера сбора к мощности двигателя, сделает импорт большинства иномарок практически невозможным для обычных граждан.

С 1 ноября 2025 года Минпромторг планирует ввести новую методику расчета утильсбора, привязанную к мощности двигателя. Льготные ставки сохранятся только для автомобилей мощностью до 160 л.с., что составляет около 88% от всех зарегистрированных в России машин за последние пять лет. Для более мощных автомобилей сбор вырастет в сотни раз. Вот какие примеры приводят автоэксперты:

для Geely Monjaro (238 л.с.) — с 3,4 тыс. рублей до 952 тыс. рублей

для гибрида Lixiang L7 (197 л.с.) — до 1,828 млн рублей

для электромобиля Zeekr 001 (225 л.с.) — до 2,166 млн рублей.

К 2030 году ставки вырастут еще больше. Автовладельцы уверены, что если такую схему расчета утильсбора все-таки введут, то жители России не смогут покупать себе автомобили указанных категории.

— То, что сейчас происходит — полный абсурд. Утилизационный сбор составляет стоимость машины, грубо говоря. Например, Haval можно пригнать за 1,5–1,7 миллиона рублей, но за него придется заплатить около 2 миллионов рублей утильсбора. Это стопроцентная стоимость машины! При этом заводов нормальных по утилизации у нас нет. Получается, это просто вымышленный налог. Мы уже платим пошлины, растаможку, а теперь еще и этот увеличенный сбор будет. Никто никогда не утилизирует свою машину через государственную систему — машины либо продаются, либо разбираются на запчасти на частных СТО. Они ссылаются на утилизацию, но фактически добиваются того, чтобы мы просто перестали завозить себе иностранные автомобили. Но ведь это не разумно: не будем покупать, бюджет лишиться денег, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 житель Новосибирска, автовладелец с многолетним стажем Максим Н.

Участники авторынка полагают, что новые критерии расчета утильсбора приведут к подорожанию всех машин, в том числе и тех, которые уже давно ввезены в Россию и те, мощность которых менее 160 л.с. Не менее серьезной проблемой автодилеры считают уничтожение конкуренции. От этого, говорят эксперты, проиграют все, включая российских производителей автомобилей.

— Нам, как официальным дилерам, даже выгодно, когда в страну машины попадают по схемам параллельного импорта. Потому что, в любом случае, мы, как минимум, будем сравнивать качество этих машин, качество услуг. Сравнивая, мы понимаем, что цена и качество услуг у нас должны быть не хуже, чем у тех, кто возит, скажем так, по различным продажным схемам. Конкуренцию надо поощрять, а не ограничивать ее, — говорит генеральный директор группы компаний «Автолига» Игорь Кошкин.

Повышение утильсбора приведет к том, что современные иномарками станут недоступным для среднего класс, отмечают критики нововведений. Вместо введения заградительных сборов, говорят они, нужны комплексные подходы по поддержке российских автозаводов и конкурентной среды.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске вырос спрос на праворульные европейские автомобили.