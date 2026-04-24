Дорожники закрыли трассу к Чулыму в Новосибирской области

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области информирует: с 24 апреля на участке дороги «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым (границы района) введено временное ограничение на проезд.

Это связано с тем, что талые воды образовали значительные заторы за поселком Залесным. На отрезке с 93-го по 96-й километр зафиксировано более шести переливов. В связи с этим движение между Чулымом и Ордынкой в данный момент невозможно.

Рекомендованные пути объезда: по автомобильной дороге 203 км «К-17р» — Каргат; по федеральной трассе Р-254 «Иртыш».

В Чулымском районе из-за подъёма воды и разрушения дорожного покрытия оказалась перекрыта дорога, ведущая в Базово. Кроме того, затруднено движение на подъезде к посёлку Волковский.

Паводковая обстановка в Новосибирской области

С начала паводка 2026 году в области зарегистрированы 93 случая подтопления из-за талых вод, из них 84 уже устранены. Временные ограничения движения сейчас действуют на следующих участках:

Доволенский район — трасса Ярки — Кротово;

Купинский район — дорога на Новоключи.

Движение по указанным маршрутам приостановлено.

Управление автомобильных дорог настоятельно советует водителям внимательно следить за дорожной обстановкой, заранее планировать маршруты и избегать проезда через затопленные участки.

