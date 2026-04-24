Летняя жара на выходных ожидается в Новосибирской области

В Новосибирской области в предстоящие выходные ожидается значительное повышение температуры — в некоторых районах она может подняться до +28 градусов.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 25 апреля, ожидается заметное потепление. В городе ночью температура составит примерно +6…+8 градусов, а днём поднимется до +21…+23 градусов. Вероятность осадков низкая. В области температура поднимется до +21…+26 градусов, однако в некоторых местах будет немного прохладнее.

К воскресенью, 26 апреля, температура воздуха продолжит повышаться. В Новосибирске ночью столбик термометра поднимется до +9…+11 градусов, а днём достигнет +23…+25. На территории области температура будет колебаться в пределах +23…+28 градусов. Осадки маловероятны, за исключением отдельных районов на западе, где возможны небольшие дожди.

При этом по данным МЧС, с 24 по 27 апреля в отдельных районах области ожидается высокий уровень пожарной опасности, соответствующий 4 классу.

