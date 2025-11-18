Дорожное предприятие мэрии Новосибирска закупает бензин на 2026 год

МКУ «ДЭУ № 1» ищет подрядчика для круглосуточной заправки специализированной техники, которая занимается уборкой и ремонтом дорог. Муниципальное учреждение намерено закупить бензин на 5 млн рублей.

В документе на сайте госзакупок указаны обязательные условия: топливо должно соответствовать ГОСТу. Это нужно подтвердить декларацией и паспортом качества. У заказчика есть особые требования к поставщику: АЗС должна работать круглосуточно, а также вести учет расхода топлива. На станции должны быть условия для разворота негабаритной техники. Отпуск бензина должен осуществляться отдельными партиями путем заправки автотранспорта получателей заказчика по микропроцессорным смарт-картам. Срок действия контракта — до конца декабря 2026 года.

Стоимость литра топлива в рамках контракта — 69,08 рубля. Заявки принимают до 26 ноября 2025 года.

Как сообщает Горсайт, доставить бензин необходимо на заправки в Новосибирске:

Центральный район, ул. Фрунзе, 96;

Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 96;

Заельцовский район, ул. Тимирязева, 2Б.

Согласно данным сервиса Russiabase, в рознице цены на бензин в Новосибирске на 18 ноября следующие: АИ-92 стоит 61,5 рубля за литр, АИ-95 — 65,08 рубля, АИ-98 — 83,02 рубля.

Ранее редакция сообщала о ситуации с бензином в регионе. Дефицит бензина, прежде всего, связан с уменьшением на 20%, по сравнению с прошлым годом, выпуска нефтепродуктов.