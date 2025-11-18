Рекламодателям

Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов

  • 18/11/2025, 10:55
Их общая мощность составляет около 185 МВт

Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектовВ Новосибирской области за девять месяцев 2025 года зафиксирован стабильный спрос на подключение к электросетям. Данное направление является одним из ключевых в работе компании «Россети Новосибирск», играющей роль системообразующей сетевой организации в регионе.

За указанный период специалисты компании осуществили 4 383 подключения различных объектов, общая мощность которых составляет около 185 МВт. Среди подключенных объектов – научно-исследовательский институт, предприятие по выпуску строительных материалов, а также ряд важных социальных объектов, таких как школы, обеспеченные стабильным электроснабжением к началу учебного года, многоквартирные дома, в том числе для льготных категорий граждан, и фельдшерско-акушерские пункты в удаленных населенных пунктах. Большинство этих проектов реализованы в рамках национальных проектов и государственных программ.

Кроме того, в текущем году компания заключила 4 794 соглашения о технологическом присоединении с суммарной мощностью 281 МВт. В планах – создание электросетевой инфраструктуры для новых жилых комплексов в Новосибирске, оздоровительного комплекса в Доволенском районе, парковых зон в пригородной зоне, промышленных объектов, а также приблизительно 30 фельдшерско-акушерских пунктов и станций водоподготовки.

В целях повышения качества обслуживания и оптимизации взаимодействия с потребителями из различных отраслей компания продолжает модернизировать клиентские сервисы. Сейчас 98% заявок на подключение к электросетям поступает в электронном формате.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

