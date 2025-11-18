В Новосибирской области зарегистрировано свыше 300 тысяч самозанятых (видео)

По данным на ноябрь 2025 года в Новосибирской области уже 309 тысяч граждан зарегистрировались в качестве самозанятых. За год (с ноября 2024) их количество выросло на 75 тысяч. Об этом на налоговом форуме сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Геннадий Морозов.

— Закон о самозанятых принимался для того, чтобы легализовать часть субъектов, которые раньше как-то крутились, занимались своей деятельностью. Для легальных участников появились льготы в виде возможности получения кредитов, социальной поддержки. В итоге за прошедшие годы этот институт позволил не только легализовать часть бизнеса, но и начал приносить в бюджет определённые доходы, что при нынешнем дефиците средств, немаловажно, — заявил Морозов.

Он подчеркнул, что за год доходы бюджета региона от самозанятых выросли в 6 раз — на 500 млн рублей и составили приличную сумму.

— Я специально не называю сумму, потому что этот закон был прежде всего нацелен на легализацию субъектов, ранее работавших вне правового поля, — добавил Морозов.

Напомним, на начало 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано 276,2 тыс. человек, получивших статус самозанятого. За год количество плательщиков налога на профессиональный доход в области выросло на 71 тысячу, что в 1,1 раз больше, чем годом ранее. С 2020 года самозанятые заплатили в бюджет региона 4,5 млрд. руб. В 2024 году НДП к уплате составил 1,8 млрд. руб., что в 1,3 раза больше налога, исчисленного в 2023 году. Средняя сумма чека самозанятого составляла 1 447 руб. Общая сумма дохода, выплаченная в пользу самозанятых с момента введения НПД, составила 111,5 млрд. руб., в том числе полученная в 2024 году — 45,9 млрд. руб.

Редактор Infopro54 Юлия Данилова совместно с приглашенным гостем юристом, консультантом по специализированному консалтингу, медиатором Марией Козловой обсудили наиболее актуальные вопросы для самозанятых.

