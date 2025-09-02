Дух казачества и военная подготовка: в Бердске пройдут соревнования кадетов СФО

С 9 по 13 сентября Бердск станет местом проведения соревнований среди воспитанников казачьих кадетских классов, представляющих Сибирский федеральный округ. Окружной этап смотра-конкурса, определяющего «Лучший казачий кадетский класс СФО», и особенности кадетского образования в регионе стали темами пресс-конференции 2 сентября, где заместитель губернатора Валентина Дудникова поделилась подробностями.

Основная часть состязаний пройдет на территории Казачьего кадетского корпуса имени Героя РФ Олега Куянова. Программа включает военно-историческую викторину, демонстрацию строевой подготовки, конкурс казачьей песни, а также ряд спортивных и военных дисциплин, таких как стрельба из лука, рубка лозы, метание ножа, огневая подготовка, преодоление полосы препятствий, перетягивание каната и упражнения с индивидуальными средствами защиты.

Валентина Дудникова подчеркнула важность духовно-нравственного аспекта конкурса. По ее словам, казачество – неотъемлемая часть российской истории и культуры, а его идеология отражает дух русского народа. Молодые люди будут исполнять старинные казачьи песни, уходящие корнями в православные традиции. Особое внимание уделяется викторине по военной истории России и истории казачества. Это не первый подобный опыт – правительство Новосибирской области и Новосибирское отдельское казачье общество уже организовывали смотр-конкурс в 2019 году. В этом году в состязаниях примут участие юноши 14-17 лет из семи регионов, включая Алтайский и Красноярский края, Республику Тыва, Иркутскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области. Участников ждут торжественные церемонии, культурно-развлекательная программа и, конечно, сами соревнования.

Кадетское образование в Новосибирской области активно развивается и набирает популярность. Система представлена тремя государственными кадетскими корпусами и 116 кадетскими классами на базе муниципальных школ, количество которых за последние пять лет удвоилось. В корпусах обучается более 1000 кадетов, а в классах – около 2,5 тысяч. Образовательные программы в кадетских классах интегрированы с дополнительными занятиями, ориентированными на подготовку к службе в армии или МЧС. Существуют различные профили: оборонно-спасательный, казачий, военно-патриотический (морской), оборонно-спортивный, пожарно-спасательный и авиационно-технический.