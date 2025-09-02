Рекламодателям

Китай вводит безвизовый режим с Россией

  • 02/09/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Китай вводит безвизовый режим с Россией
Пробный режим будет действовать в течение года

С 15 сентября граждане России смогут посещать Китай без визы. Для этого им будет достаточно обычного заграничного паспорта, а срок пребывания в стране составит до 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

—  В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта, — сообщил он на брифинге.

Напомним, что россияне могут путешествовать без виз в более чем 70 стран, в основном дружественных. Консульский портал МИД РФ регулярно обновляет информацию о визовых требованиях и сроках пребывания.

К примеру, безлимитный срок пребывания возможен в Азербайджане, Армении, Барбадосе, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Сент-Люсии, Таджикистане, Узбекистане и Южной Осетии.

90 дней без визы в течение 180 дней: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Израиль, Катар, Колумбия, Куба, Мексика, Никарагуа, ОАЭ, Перу, Сальвадор, Чили и другие.

60 дней: Доминиканская Республика, Кабо-Верде, Республика Корея, Маврикий, Самоа.

30 дней: Босния и Герцеговина, Ботсвана, Индонезия, Лаос, Малайзия, Малави, Маршалловы и Сейшельские острова, Сербия, Филиппины, Черногория.

45 дней во Вьетнаме, 15 дней в Сан-Томе и Принсипи, 14 дней в Брунее-Даруссаламе и Науру. В Грузии без визы можно находиться год.

В страны СНГ россияне въезжают по внутреннему паспорту, дети — по свидетельству о рождении.

Ранее редакция сообщала о том, что МИД России предложил увеличить срок действия электронных виз для иностранцев. Это будет способствовать развитию туризма и бизнеса.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

914

Рубрики : Общество Туризм ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : безвизовый режим с Китаем


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Чиркунов, экс-директор сети «Ашан» (Новосибирск), директор по стратегическому развитию Carrefour (Армения)

Александр Чиркунов: На рынке готовой еды идет борьба между ритейлом и общепитом

Интригу в его развитие добавит роботизация доставки
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах Новосибирской области
2/09/25 18:00
Образование Общество
В Новосибирской области ужесточается контроль за большегрузами
2/09/25 18:00
Бизнес Транспорт
Университетские кампусы как центр притяжения инвестиций
2/09/25 17:54
Финансы
Экс-глава Центрального округа Новосибирска отказался от иска к Минфину
2/09/25 17:30
Власть Город Право&Порядок
Дух казачества и военная подготовка: в Бердске пройдут соревнования кадетов СФО
2/09/25 17:21
Власть
Китай вводит безвизовый режим с Россией
2/09/25 17:00
ВЭД Общество Туризм
АО «Искитимцемент»: итоги работы за 7 месяцев и планы на будущее
2/09/25 16:25
Промышленность
На региональных трассах Новосибирской области предлагают ввести «Платон»
2/09/25 16:00
Бизнес Власть Транспорт
Новосибирский бизнесмен стал одним из девяти фигурантов дела об аквапарке
2/09/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
«Мода на скайсы и гриллзы»: новосибирские стоматологи заявили об опасности зубного декора с маркетплейсов
2/09/25 15:00
Медицина Общество
Баннер КПРФ сорвали накануне выборов в Новосибирске
2/09/25 14:15
Власть
НГУ отложил открытие филиала в Казахстане по просьбе партнеров
2/09/25 14:00
Образование
Новосибирский врач рассказал о влиянии питания студентов на их здоровье и учёбу
2/09/25 13:30
Общество
Погода для старта отопительного сезона придет в Новосибирск к концу сентября
2/09/25 13:00
Власть Город Общество
Пытались сжечь силовиков: пожизненный срок грозит братьям, распространявшим «дурь» в Новосибирской области
2/09/25 12:33
Право&Порядок
Новосибирцы берут кредиты на покупку машин в среднем на шесть лет
2/09/25 12:00
В Новосибирске с выборов в горсовет снялись пять кандидатов
2/09/25 11:00
Власть Политика
17 учебных заведений Новосибирска получили надежное теплоснабжение
2/09/25 10:50
Бизнес
Новосибирцы получили президентские гранты на четыре миллиарда рублей
2/09/25 10:00
Власть Общество
Маленькой Вике с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
2/09/25 9:50
Общество
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять