Китай вводит безвизовый режим с Россией

С 15 сентября граждане России смогут посещать Китай без визы. Для этого им будет достаточно обычного заграничного паспорта, а срок пребывания в стране составит до 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

— В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта, — сообщил он на брифинге.

Напомним, что россияне могут путешествовать без виз в более чем 70 стран, в основном дружественных. Консульский портал МИД РФ регулярно обновляет информацию о визовых требованиях и сроках пребывания.

К примеру, безлимитный срок пребывания возможен в Азербайджане, Армении, Барбадосе, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Сент-Люсии, Таджикистане, Узбекистане и Южной Осетии.

90 дней без визы в течение 180 дней: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гондурас, Израиль, Катар, Колумбия, Куба, Мексика, Никарагуа, ОАЭ, Перу, Сальвадор, Чили и другие.

60 дней: Доминиканская Республика, Кабо-Верде, Республика Корея, Маврикий, Самоа.

30 дней: Босния и Герцеговина, Ботсвана, Индонезия, Лаос, Малайзия, Малави, Маршалловы и Сейшельские острова, Сербия, Филиппины, Черногория.

45 дней во Вьетнаме, 15 дней в Сан-Томе и Принсипи, 14 дней в Брунее-Даруссаламе и Науру. В Грузии без визы можно находиться год.

В страны СНГ россияне въезжают по внутреннему паспорту, дети — по свидетельству о рождении.

Ранее редакция сообщала о том, что МИД России предложил увеличить срок действия электронных виз для иностранцев. Это будет способствовать развитию туризма и бизнеса.