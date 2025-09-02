Экс-глава Центрального округа Новосибирска отказался от иска к Минфину

Заельцовский районный суд Новосибирска закрыл дело бывшего главы Центрального округа Сергея Канунникова против Минфина РФ. Об этом информирует Управление Судебного департамента в регионе.

— От истца Канунникова С.И. поступило ходатайство об отказе от заявленных к ответчику исковых требований о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием в порядке реабилитации. В судебном заседании 2 сентября 2025 года (…) судом вынесено определение о прекращении производства по гражданскому делу, — говорится в сообщении.

Причины отказа от иска не разглашаются.

Канунников подал иск к Минфину России на 5 миллионов рублей в марте этого года. Он обвиняет ведомство в незаконном уголовном преследовании из-за сноса стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ему вменялось обвинение в халатности. По данным следствия, чиновник знал о плохом состоянии бесхозного объекта, который не был зарегистрирован в реестре муниципальной собственности. Но он не обеспечил надлежащий уход за ним. Прокуратура требовала оштрафовать главу на сумму его годовой зарплаты — около 2,5 миллионов рублей. Однако суд оправдал Канунникова, так как не нашел в его действиях состава преступления. За ним признали право на реабилитацию и возможность подать в суд на возмещение имущественного и морального ущерба, связанного с уголовным делом.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оправдал бывшего главу Новосибирского района Василия Борматова. Он обвинялся в халатности.