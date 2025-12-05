В выходные в Новосибирской области похолодает до -25 градусов

В конце недели в Новосибирске и области температура заметно упадет. Об этом предупредили в Западно-Сибирском УГМС.

В субботу, на 6 декабря, в город придет резкое похолодание. Ночью температура опустится до –16…–18 градусов. Днем будет –9…–11 градусов. Местами возможен небольшой снег. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В области ночью будет еще холоднее — от –14 до –19 градусов, а в некоторых районах даже до –25. Днем температура поднимется до –3…–8 градусов. Ночью местами возможен небольшой снег, а также метели.

Наблюдения за природой помогали предкам предсказывать погоду на долгие зимние месяцы и летом. Если в этот день выпадал мокрый снег и дул северный ветер, это означало, что начало лета будет прохладным и дождливым. А ясная и тихая погода сулила солнечный и сухой июнь.

В ночь на воскресенье, 7 декабря, ночью в Новосибирске будет от –9 до –11 градусов. К утру станет теплее — до –3…–5 градусов. Днем температура будет от –3 до –5 градусов, а к вечеру немного понизится. Ожидается небольшой или умеренный снег. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

В районах области ночью будет от –3 до –8 градусов, местами может похолодать до –14, а на северо-западе до –19 градусов. Днем температура будет от –2 до –7 градусов, местами до –15 градусов. Также возможен небольшой или умеренный снег.

В народе верили: если в этот день ясная погода, то зима будет долгой и суровой, с метелями. Если снега не было 7 декабря, это предвещало неурожай в будущем году.

