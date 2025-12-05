Рекламодателям

«Они дублируются»: новосибирцы получают приглашения в домовые чаты MAX через Госуслуги

  • 05/12/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
«Они дублируются»: новосибирцы получают приглашения в домовые чаты MAX через Госуслуги
При этом управляющие компании и ТСЖ создают в мессенджерах и соцсетях свои группы

Приглашения приходят по электронной почте с предложением зайти в группу дома в MAX через Госуслуги. Подобное письмо получил и корреспондент Infopro54. Как оказалось, модератором группы является ГЖИ Новосибирской области. Всего на момент написания статьи в ней были три участника.

— Это официальный общий чат нашего дома, где также присутствуют представители управляющей организации. Здесь вы сможете решить с соседями срочные вопросы, поделиться информацией, попросить совета. А чат-бот приложения «Госуслуги Дом» будет держать вас в курсе важных событий в доме и напоминать о сроках передачи показаний и оплаты ЖКУ, — говорится в сообщении.

Модератором группы является ГЖИ Новосибирской области

Стоит отметить, что непосредственно в ТСЖ дома информации о появлении группы очень удивились.

— В администрации потребовали, чтобы все домовые группы переехали в MAX. Сейчас занимаемся созданием группы. На следующей неделе откроем, — сообщил редакции представитель ТСЖ.

По его словам, никакого отношения к созданной от лица дома на Госуслугах группе ТСЖ не имеет.

Напомним, на этой неделе в России был заблокирован мессенджер WhatsApp* (*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Большинство домовых чатов в Новосибирске работали именно на этой платформе.

Судя по комментариям в соцсетях, часть домов сейчас «переезжают» в Telegram, часть ― в MAX. Причем, судя по всему, эти действия не согласованы с администрацией и ГЖИ, поэтому у многих домов могут появиться минимум два домовых чата.

  • Первый ― для жителей, где они будут, как и раньше, обсуждать актуальные вопросы.
  • Второй ― официальный, который создается ГЖИ, и войти туда можно через Госуслуги, что будет подтверждением использования информации о персональных данных собственника жилья.
  • Не исключено, что в MAX или Telegram переедут чаты управляющих компаний, в которых они информируют жителей о работах, отключениях и т.д.

Объединение этих площадок в одну маловероятно. Как ранее редакции пояснял эксперт рынка ЖКХ, жителям не нравится агитация, которую ведут представители органов власти, вступившие в группу, поэтому представители официальных структур из домового чата быстро исключаются. Самой УК не под силу модерировать чат, который «никогда не спит».

Стоит отметить, что дублирование чатов происходит и в других сферах жизни новосибирцев: рабочих группах, родительских группах в школах и детсадах и т.д.

― Чаты ― зло. Теперь у всех школьно-детских чатов есть по три-четыре дубля: MAX, Telegram, Вконтакте, WhatsApp*, на всех площадках чаты остаются активными. Просто дурдом.  Я уже физически не могу все это читать, ― возмущается Мария, мама двоих детей.

По ее словам, с учетом секций, музыкальной и общеобразовательной школы на двоих детей у нее сейчас 37 чатов….

Ранее редакция приводила мнение участника рынка о том, что домовые чаты с участием сотрудников ГЖИ, МинЖКХ и других официальных структур будут формальными

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

858

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Мессенджер MAX домовой чат


