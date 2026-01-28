Январские скидки в «Сибирии»: осталось 4 дня

Квартал с готовой инфраструктурой

В Новосибирске, в активно развивающемся микрорайоне Клюквенный, федеральный девелопер «Талан» реализует свой проект — природные кварталы «Сибирия», где динамичная инфраструктура мегаполиса сочетается с сибирскими просторами. Продажи квартир здесь стартовали в декабре и сразу вызвали большой интерес новосибирцев. До конца января у покупателей есть возможность приобрести жилье по специальным условиям.

Покупка в «Сибирии» — инвестиция не просто в квадратные метры, а в готовую среду для жизни, где все продумано до мелочей. Проект реализуется в микрорайоне Клюквенный по принципам комплексного развития территорий (КРТ), что снимает главную проблему новостроек — долгое ожидание инфраструктуры.

Оператором по развитию всей территории Клюквенного выступает Агентство развития жилищного строительства (АРЖС). Это означает, что новоселы квартала получат школу, детский сад и поликлинику одновременно со вводом первых очередей жилья.

Транспортная доступность «Сибирии» обеспечивается за счет строительства новой дорожной сети и близости городской электрички. Доехать до центра Новосибирска можно за 20 минут, минуя пробки. Около 70% территории квартала отведены под озеленение. Проектом предусмотрены два природных парка со взрослыми деревьями, поэтому ждать, пока подрастут саженцы, не придется. Один из парков предназначен для активного спорта, второй подойдет для спокойных прогулок, в том числе с домашними животными на специально выделенной площадке.

Планировки на любой вкус

В жилом квартале покупателям доступны более 70 вариантов планировочных решений: от компактных студий с двумя окнами до просторных квартир с мастер-спальнями, гардеробными и выходами на балкон из каждой комнаты. Практически все варианты имеют лоджии, а некоторые — экстра-балкон и террасы.

Пониженная этажность и не более восьми квартир на этаже создают камерную атмосферу. Безопасность обеспечивается за счет закрытой территории, систем контроля доступа с технологией биометрического распознавания лица и сервиса виртуального консьержа.

Январские условия

До конца января для покупателей действует набор финансовых программ, который позволяет подобрать оптимальный вариант под бюджет каждой семьи. Они разработаны с учетом разных потребностей и возможностей покупателей.

Основой является базовая скидка в размере 7%, которая распространяется на все квартиры при покупке как за наличный расчет, так и при оформлении ипотеки по стандартной ставке. Для семей с детьми выгода увеличивается благодаря акции «Больше детей — больше скидка»: для семьи с двумя детьми скидка составляет 9%, с тремя — 10%, а с четырьмя — 11%.

Для клиентов, использующих ипотечное финансирование, доступно получение жилищного кредита. Его полная стоимость рассчитывается от 5,028 до 5,639% с процентной ставкой от 3,8% годовых.

Также действует специальное «Январское комбо», которое объединяет скидку 2,5% с ипотечным кредитом по ставке от 3,8% годовых.

Например, студия площадью 26,8 кв. м в рамках акции доступна по цене от 4 091 977 рублей. Это позволит сэкономить 104 923 рубля при ежемесячном платеже от 15 253 рублей.

Однокомнатная квартира классической планировки площадью 33,2 кв. м. обойдется в 4 588 447 рублей. Покупатель получает скидку 117 657 рублей, а размер платежа составит от 17 104 рублей.

Для тех, кто ищет больше простора, отлично подойдет однокомнатная квартира с кухней-гостиной площадью 37,7 кв. м. Ее цена по акции — 5 235 165 рублей, выгода достигает 134 235 рублей, а комфортный ежемесячный платеж начинается от 19 515 рублей.

Отличным решением для семьи станет просторная двухкомнатная квартира площадью 47,6 кв. м. Стоимость такого жилья составляет 6 390 638 рублей, общая выгода — 163 862 рубля, а платеж — от 23 822 рублей в месяц.

Специальные предложения предусмотрены и для покупателей, предпочитающих не пользоваться кредитными продуктами. Им доступна рассрочка в различных вариантах: без удорожания, до 2 лет, с первоначальным взносом от 20% от стоимости квартиры, с платежом от 50 000 рублей в месяц*.

Кроме того, для участников специальной военной операции предусмотрена дополнительная скидка 1%.**

Удобно, что любая квартира может быть приобретена по программе «Трейд-ин».

Так, январские условия открывают реальный шанс стать владельцем квартиры в современном, продуманном до мелочей квартале «Сибирия», не переплачивая. Но эта возможность продлится лишь до конца месяца. Ознакомиться с полным каталогом планировок и актуальными ценами можно на официальном сайте застройщика или обратившись в офис продаж.

Новосибирск, ул. Некрасова, 39, офис 102

Телефон: +7 (383) 375-35-35

Телеграм

Вконтакте

Сайт

*Срок акций: с 01.01.2026 по 31.01.2026. Подробности уточняйте в отделе продаж. Цены и расчет ежемесячных платежей действительны на 28.01.2026.

Застройщик ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-58», ИНН 1800002506. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ.

Полная стоимость кредита рассчитывается от 5,028 до 5,639%. Ставка от 3,8% годовых доступна в рамках программы Банк ВТБ (ПАО) «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика — партнера Банка: ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-58» и оформлении страхования жизни и здоровья. Услуги страхования оказывают ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Согласие». Предложение действительно по 31.01.2026 включительно. Кредит предоставляет Банк ВТБ (ПАО) в рублях. Генеральная лицензия Банка России № 1000. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Подробности по телефону: +7 (383) 375-35-35.

Январское комбо

Полная стоимость кредита рассчитывается от 5,028% до 5,639%. Ставка 3,8 % годовых доступна по программе Банк ВТБ (ПАО) «Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья по ДДУ у Застройщика — партнера Банк ВТБ (ПАО) при первоначальном взносе от 20% кредитуемого жилого помещения и оформлении страхования жизни и здоровья на весь срок кредитования. Скидка на квартиру в размере 2,5% предоставляет Застройщик ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-58» при покупке квартиры по программе Банка ВТБ (ПАО) «Семейная ипотека». Предложение действительно по 31.01.2026. включительно. Кредит предоставляется Банк ВТБ (ПАО) в рублях. Подробности в офисе продаж по адресу: Новосибирск, ул. Некрасова, 39, оф. 102 или по телефону: +7 (383) 375-35-35.

*Рассрочка предоставляется Застройщиком ООО «СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-58» на срок 3–24 месяца, при первоначальном взносе не менее 20%. Комбинированная форма оплаты: ежемесячно — не менее 20 000 рублей, ежеквартально — не менее 50 000 рублей, погашение остатка — в конце срока. Условия определяются индивидуально. Предложение ограничено и действует до 31.01.2026. Подробности — в офисе продаж по адресу: Новосибирск, ул. Некрасова, 39, оф. 102 или по телефону: +7 (383) 375-35-35.

Под формулировкой «скидка до 10%» понимается предоставление скидки 7% от базовой цены, при этом цена со скидкой 7% указана на сайте и в мобильном приложении и отмечена знаком «%», которая суммируется с возможностью снижения цены объекта долевого строительства «Многоквартирные дома с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянками. 1 этап строительства» по адресу: Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 148. Размер скидки зависит от количества детей: 2% — для семей с двумя детьми; 3% — для семей с тремя детьми; 4% — для семей с четырьмя и более детьми (при подтверждении наличия детей документально). Предложение ограничено. Акция действует до 31.01.2026.

Под формулировкой «Трейд-ин» понимается реализация вторичного жилья, расположенного в городе Новосибирске, силами партнеров застройщика — аккредитованных агентств недвижимости. Средства от реализации вторичного жилья идут полностью или частично в счет покупки новостройки у застройщика. Сроки бронирования квартиры с фиксацией цены — до 90 дней. Под квартирой понимается объект долевого строительства в строящемся жилом доме. Программа не суммируется с иными программами и акциями. Предложение ограничено количеством квартир, участвующих в акции. Условия определяются индивидуально. Срок программы — до 31.01.2026.

Актуальный перечень партнеров, участвующих в программе, полные условия программы узнавайте по телефону: +7 (383) 375-35-35.

**Для участников СВО. Акция бессрочная. Скидка предоставляется при предъявлении документов: документ, подтверждающий участие в СВО; документы, подтверждающие принадлежность к членам семьи; документы, подтверждающие гибель военнослужащего. Предложение ограничено. Подробности в офисе продаж или по телефону: +7 (383) 375-35-35.

Предложение не является публичной офертой.

http://www.vtb.ru/personal/ipoteka/

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ

ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

И РИСКИ

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ

КРЕДИТОВАНИЯ