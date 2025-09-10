Две новые поликлиники откроют свои двери для пациентов в Новосибирске

Глава Новосибирской области акцентировал внимание на том, что новые поликлиники №2 и №27 (на улицах Потылицына и Ереванской), представляют собой современные центры оказания медицинской помощи, и регион рассчитывает на значительный положительный эффект от инвестиций в их развитие.

— Это не просто увеличение площадей, а принципиально новый подход, нечто среднее между поликлиникой и стационаром. Учитывая скорый старт приема пациентов – 15 сентября, – их готовность абсолютна. Набран дополнительный штат медицинских работников, обе поликлиники полностью укомплектованы. Несмотря на трудности реализации проекта государственно-частного партнерства, это еще раз подтверждает мою позицию: в Новосибирской области, несмотря на все препятствия, все объекты достраиваются, даже те, которые простаивали десятилетиями. Мы завершим все новые проекты, начатые за последние пять лет. За последние пять лет по объему строительства поликлиник мы достигли исторического максимума, превзойдя даже советские времена. Этому способствовала инициатива Президента, одобрившего программу модернизации первичного звена здравоохранения. Данная программа не только сохранилась, но и расширилась, даже во время пандемии и экономических сложностей, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор оценил новые возможности лечебных учреждений и уделил внимание трудностям, возникшим в ходе строительства, с целью оперативного решения аналогичных проблем на других объектах. Обсуждались вопросы благоустройства прилегающих территорий, транспортной доступности, парковочных мест и освещения. Мэрии Новосибирска было поручено проанализировать маршруты общественного транспорта и обеспечить достаточное количество парковочных мест для посетителей поликлиник.

В инспекционной поездке приняли участие сенатор РФ Владимир Городецкий, депутат Госдумы ФС РФ Олег Иванинский, председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Поликлиника №2 обслуживает большую часть взрослого и детского населения Октябрьского района, включая центр амбулаторной онкологической помощи и отделение паллиативной помощи. Новое четырехэтажное здание на улице Потылицына рассчитано на 967 посещений в смену и предназначено для жителей Плющихинского жилмассива и МЖК Восточный. Семиэтажное здание поликлиники №27 на улице Ереванской, 33 рассчитано на 658 посещений в смену. Обе поликлиники оснащены современным оборудованием, включая томографы, маммографы и аппаратуру для реабилитации.