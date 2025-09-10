Новосибирские проекты вошли в план развития инфраструктуры до 2036 года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ, утвердившее комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2030 года на перспективный период до 2036 года.

В план вошли 280 проектов по созданию инфраструктуры российских регионов, уже реализуемые в рамках нацпроектов и госпрограмм. Среди них:

Строительство второй взлётно-посадочной полосы (ВПП-2) аэропортового комплекса «Толмачёво» (в 2027 году);

Строительство автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск — Линёво протяженностью 20 км (2026 год), строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск-граница с Монголией. Строительство автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией на участке Новосибирск — Линёво (2029 год);

Строительство детской областной клинической больницы ГБУЗ «Государственной Новосибирской областной клинической больницы» на 280 коек (общая площадь — 51 277 кв. метров, срок реализации 2028 год);

Строительство мостового перехода через Обь в створе ул. Ипподромской, а также строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского (2025 год);

Строительство кампуса мирового уровня площадью 77 909 кв. метров (2026 год).

Для обеспечения синхронного развития инфраструктуры на федеральном и региональном уровнях региональным органам власти рекомендовано обеспечить актуализацию схем территориального планирования для формирования на их основе комплексных планов развития региональной инфраструктуры.

Напомним, работа по комплексному развитию Сибирского федерального округа (Республики Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области) ведётся в рамках Инцидента №62. Выбор такого формата межведомственного взаимодействия был инициирован вице-премьером как куратором округа и поддержан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Он позволяет агрегировать мероприятия всех региональных программ развития и получить максимальный синергетический эффект от их реализации.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирским регионам рекомендовали наращивать перевозку грузов водными путями. Для этого необходимо создавать портовые хабы и проводить дноуглубительные работы на реках округа.