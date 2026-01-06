Движение автобусов и грузовиков по новосибирским трассам временно ограничили

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) сообщило о временном ограничении движения пассажирского междугороднего автобусного сообщения по двум трассам:

на 14 — 431 км автомобильной дороги К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» (в пред. РФ)»;

по Ленинск — Кузнецкий трассе (км 12 — км 147)/

Причина — плохая видимость из-за снежной метели — до 50 метров. Предварительное время ограничения — до 18.00.

По данным управления МВД региона, закрывается движение не только пассажирского, но и грузового автотранспорта по пяти автодорогам:

К-17р «Новосибирск -Кочки -Павлодар» с 15 по 432 км,

К-19р «Новосибирск -Ленинск-Кузнецкий» с 12 по 147 км,

Р-255 «Сибирь» с 41 по 149 км,

Р-254 «Иртыш» Северный обход г. Новосибирска с 0 по 76 км,

Р-256 «Чуйский тракт» с 28 по 135 км в пределах Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что возможно продление периода ограничений до стабилизации дорожной обстановки.

В 18.00 стало известно, что ограничения продлили до 20.00.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 6 января во второй половине дня в Новосибирской области ожидается снег, метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура -3…-5 С. 7 января также прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы.

Стоит отметить, что аналогичные решения приняты в Кемеровской, Томской и Омской областях, где также метеорологи прогнозируют сложные погодные условия 6-7 января.