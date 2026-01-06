Ритейлеры Новосибирска недосчитались покупателей в четвертом квартале

Четвертый квартал 2025 года большинство предприятий розничной торговли Новосибирской области (78,3%) оценили как благоприятный для отрасли. Для 21,7% опрошенных экономическая ситуация была неблагоприятной, констатировали в Новосибирскстате. По сравнению с 2024 годом, количество тех, кто говорит о негативном тренде за год выросло почти в два раза: в IV квартале 2024 года — 87,1% и 12,9% соответственно.

Основными факторами, ограничивающими активность организаций розничной торговли, в IV квартале 2025 года стали:

высокие налоги (53,6% опрошенных);

недостаточный платежеспособный спрос (39,1%);

высокая конкуренция (28,9%);

высокая аренда (23,2%);

недостаток финансовых средств (21,7%);

высокие транспортные расходы (20,2%);

дорогие кредиты (18,8%).

— В этом году перед Новым годом было ощутимо меньше покупателей, по сравнению с предыдущими годами. Ранее нам приходилось выводить дополнительный персонал в течение недели перед праздниками. В этом году — только вечером 30 декабря и до середины дня 31 декабря, — рассказала Infopro54 администратор федерального сетевого супермаркета.

По ее оценке, средний чек покупок в офлайне также сократился. Прежде всего, за счет сокращения ассортимента.

— Мы наблюдали рост количества онлайн заказов через курьеров. Но в абсолютном выражении он не перекрыл падение спроса в офлайне, — констатировала собеседница редакции.

Она отметила, что в последний новогодний день покупателей привлекли в магазин скидки на товары к праздничному столу. Именно на эти позиции фиксировался наибольший спрос.

Средний уровень наценки в розничной торговле региона в четвертом квартале немного уменьшился — до 30,6%. В третьем квартале он составлял 31,4%. Более половины опрошенных ритейлеров полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть от 16% до 50%.

Говоря о перспективах отрасли, 63,8% предпринимателей считают, что ситуация в розничной торговле в регионе не изменится и только чуть более 10,1% прогнозируют ее улучшение.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы начали экономить при покупках в магазине.