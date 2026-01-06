Природные объекты и поселки с зимними названиями нашли в Новосибирской области

Наименования более 20 населенных пунктов и природных объектов имеют «зимние» корни. О этом сообщили специалисты Росреестра, проанализировав информационную базу региона.

— С символом праздника связаны «елочные» названия мест: реки Еловая, Еловка, Еловочка и Еловый Падун, остров Еловый, озеро Елочкино, рямы Еловские, урочище Еловый Остров, а в Черепановском районе — поселок Еловкино, — отметили в ведомстве.

Немало объектов в наименовании упоминают зиму: урочище Зима, озера и болото Зимнее, озера Зимовье и Зимняк, болото, озеро, протока, рям и урочище Зимник, а еще поселок Зимовка в Чулымском районе и поселок Зимовье в Черепановском районе.

— Присутствуют на карте региона и «морозные» названия: урочище, пристань, остановочный пункт и озеро Морозово, урочище Морозовка, и населенные пункты: Морозовка — село в Карасукском муниципальном округе и деревня в Куйбышевском районе, Морозово — село в Искитимском районе. А поселок в Чулымском районе называется Снежинский, — пояснили в Росреестре.

Ранее редакция сообщала о том, что с карты Новосибирской области за год исчезли восемь деревень. При этом в регионе зарегистрировано 12 аулов, а также курортный поселок.