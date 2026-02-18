Поиск здесь...
Новосибирский «СТИМ» получил 50 млн рублей на передовое производство

Дата:

Расширение производства даст компании возможность не только создать новые рабочие места, но и улучшить качество и надежность выпускаемой продукции

Банк ВТБ выделил 50 миллионов рублей для новосибирской компании «СТИМ». Эти средства предназначены для расширения производственных мощностей и модернизации технологических процессов.

«СТИМ», специализирующаяся на создании теплообменного оборудования, в настоящее время осуществляет в Новосибирской области масштабный проект по созданию современного передового производства. Он предусматривает возведение трех производственных цехов и сопутствующей инфраструктуры. Финансирование стало возможным благодаря программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса, инициированной Минэкономразвития России (программа 1764).

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, подчеркнул, что поддержка бизнеса является одним из ключевых направлений работы. Предлагаются эффективные финансовые инструменты для реализации инвестиционных замыслов, в том числе с использованием льготного государственного финансирования. Расширение производства даст компании возможность не только создать новые рабочие места, но и улучшить качество и надежность выпускаемой продукции.

Максим Потылицын, директор ООО «СТИМ», отметил, что на новых площадях будет налажено производство труб, механическая обработка компонентов и агрегация теплообменных установок. Этот проект имеет огромное значение для региона, как в экономическом плане, так и в части развития новых производственных направлений, ранее не представленных в Новосибирской области.

Программа Минэкономразвития направлена на уменьшение финансовой нагрузки для предприятий, реализующих инвестиционные проекты в таких секторах, как наукоемкие отрасли, туризм, перерабатывающая промышленность, транспорт и информационные технологии.

Фото: ru.freepik.com/Автор: onlyyouqj 

Финансы

Новосибирск

финансы ВТБ бизнес

За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев
Движение ограничено: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

Спрос на онлайн-регистрацию бизнеса нарастили новосибирские предприниматели

За прошедший 2025 год через онлайн-сервис ВТБ было успешно зарегистрировано в полтора раза больше предприятий и индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2024 годом. Примечательно, что три из каждых четырех вновь образованных компаний были открыты за пределами столицы. Об этом факте сообщил Денис Бортников, занимающий пост заместителя президента — председателя правления ВТБ, выступая на заключительном этапе конкурса стартапов «Бизнес Баттл», проходившем в Саранске.

Денис Бортников отметил, что электронная регистрация бизнеса фактически перестала быть лишь запасным вариантом, а стала основным способом для предпринимателей начать свое дело. Они высоко ценят оперативность и не располагают временем для прохождения через бюрократические процедуры. Важнейшим фактором успеха здесь выступает налаженная интеграция с государственными информационными системами, благодаря которой сложные рабочие процессы становятся незаметными для конечного пользователя. Банк намерен и в 2026 году совершенствовать данный сервис, добавляя, в частности, новые, востребованные системы налогообложения для открывающихся компаний.

Читать полностью

В Новосибирской области на 17% выросло количество зарплатных клиентов ПСБ

В Новосибирске число клиентов ПСБ, использующих зарплатные карты, выросло на 17% к концу 2025 года по сравнению с предыдущим годом.

Предприятия Новосибирской области отдают предпочтение зарплатным проектам ПСБ из-за их простоты. Подключение к системе занимает менее 10 минут: договор оформляется онлайн, без необходимости посещения отделения, всего в несколько кликов. Данная услуга доступна для всех текущих корпоративных клиентов ПСБ. Для руководителей компаний предусмотрена эксклюзивная программа обслуживания Orange Premium Club с расширенными банковскими предложениями. Новые клиенты могут запросить консультацию на официальном сайте банка или обратиться в любой офис ПСБ.

Читать полностью

Доход предпринимателей от размещения свободных средств вырос в 1,5 раза

В 2025 году субъекты среднего и малого бизнеса (СМБ) продемонстрировали высокие результаты, получив 566 миллиардов рублей дохода от вложения временно свободных денежных средств на депозитные счета и неснижаемые остатки (НСО) в банке ВТБ. Эта сумма в полтора раза превысила показатель предыдущего, 2024 года.

Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ отметил, что предприниматели по-прежнему активно пользуются депозитными продуктами, стремясь к гарантированному доходу от размещения своих временно не задействованных в обороте средств. Наблюдается опережающий рост этих вложений как со стороны индивидуальных предпринимателей, так и компаний, расположенных в регионах. Это свидетельствует о высокой востребованности предлагаемых финансовых инструментов для бизнеса любого масштаба, включая региональный. Крайне важно, чтобы предпринимательское сообщество имело доступ к разнообразным финансовым инструментам, способствующим их развитию.

Читать полностью

Новосибирский «Новоспан» получил льготное финансирование для нового оборудования

ВТБ в Новосибирской области профинансировал ООО «Новоспан», предоставив средства в рамках программы льготного кредитования МСП от Минэкономразвития.

«Новоспан» – единственный на территории за Уралом производитель нетканых материалов. Внедрение нового станка даст возможность компании выпускать отечественные нетканые материалы с окрашенным полиэтиленовым слоем, повышая тем самым качество продукции. В настоящее время на рынке представлены лишь импортные товары с аналогичными характеристиками.

Читать полностью

Сбер снижает ставку по программе рефинансирования кредитов

Сбер устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России. При этом банк сохраняет максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 15% годовых.

Рефинансирование доступно на официальном сайте Сбера, а также в мобильном приложении. Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо в разделе «Кредиты» рассчитать, либо обновить свой кредитный потенциал, а затем подать заявку на рефинансирование во вкладке «Снизить платежи». Сервис позволяет объединить несколько действующих кредитов один платеж, снизить по ним ставку, а также, при желании, получить дополнительные деньги на карту.

Читать полностью

Выдача кредитных карт в Новосибирской области снизилась на четверть

Автор: Артем Рязанов

В январе 2026 года в Новосибирской области количество новых выданных кредитных карт сократилось на 24% по сравнению с декабрем 2024 года. Всего за первый месяц года было выдано 21 тысяча карт, тогда как в декабре прошлого года их было 27,7 тысячи. Объем кредитного лимита уменьшился на 30% до 2,1 миллиарда рублей, как следует из данных «Объединенного кредитного бюро».

Средний размер кредитного лимита также снизился до 100 тысяч рублей, потеряв около 9 тысяч рублей за месяц.

Читать полностью
