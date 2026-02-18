Новосибирский «СТИМ» получил 50 млн рублей на передовое производство

Банк ВТБ выделил 50 миллионов рублей для новосибирской компании «СТИМ». Эти средства предназначены для расширения производственных мощностей и модернизации технологических процессов.

«СТИМ», специализирующаяся на создании теплообменного оборудования, в настоящее время осуществляет в Новосибирской области масштабный проект по созданию современного передового производства. Он предусматривает возведение трех производственных цехов и сопутствующей инфраструктуры. Финансирование стало возможным благодаря программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса, инициированной Минэкономразвития России (программа 1764).

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области, подчеркнул, что поддержка бизнеса является одним из ключевых направлений работы. Предлагаются эффективные финансовые инструменты для реализации инвестиционных замыслов, в том числе с использованием льготного государственного финансирования. Расширение производства даст компании возможность не только создать новые рабочие места, но и улучшить качество и надежность выпускаемой продукции.

Максим Потылицын, директор ООО «СТИМ», отметил, что на новых площадях будет налажено производство труб, механическая обработка компонентов и агрегация теплообменных установок. Этот проект имеет огромное значение для региона, как в экономическом плане, так и в части развития новых производственных направлений, ранее не представленных в Новосибирской области.

Программа Минэкономразвития направлена на уменьшение финансовой нагрузки для предприятий, реализующих инвестиционные проекты в таких секторах, как наукоемкие отрасли, туризм, перерабатывающая промышленность, транспорт и информационные технологии.