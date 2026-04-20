Новосибирский бизнес начал получать штрафы за неуплату экосбора

На минувшей неделе истек срок подачи экологического отчета и уплаты экосбора. Это требование касается производителей и импортеров, так как практически вся упаковка товаров (деревянная, картонная и т.д.) подпадает под экосбор.

— Установленный законом срок сдачи отчетности в рамках механизма РОП и уплаты экосбора завершен. Впереди — большая работа по администрированию, анализу и подведению итогов кампании 2026 года, — сообщили в Росприроднадзоре.

Неуплата в установленные сроки экологического сбора грозит административной ответственностью с весомыми штрафами в трехкратном размере неуплаченного экосбора — не менее 250 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и не менее 500 тыс. рублей для юрлиц.

По информации редакции, как минимум три новосибирских предпринимателя, уже получили штрафы в 500 тысяч рублей.

Артем Землянников, член совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии ТПП РФ, председатель комитета по экологии и устойчивому развитию ТПП Новосибирской области, руководитель компании «Экорекс» констатировал, что многие предприниматели в регионе до сих пор не знают о существовании экологического платежа и «делают удивленные глаза», когда получают эти штрафы.

— Сейчас поступают штрафы по отчетности, которую необходимо было подать за 2024 год. За 2025 начнут поступать во второй половине 2026 года – первой половине 2027, — пояснил собеседник редакции.

По его словам, в Новосибирской области несколько тысяч компаний, которые попадают под требования об уплате экосбора. Более точной цифры нет, так как эти информация закрыта.

— Сейчас на федеральном уровне бизнес пытается пролоббировать уменьшение штрафов, так как считает их несоразмерными. Коэффициент по экосбору варьируется от 2.9 тысяч рублей до 41,5 рублей за кг, а штраф — 500 тысяч, — комментирует эксперт.

Он считает, что «письма счастья» сейчас будут приходить все большему числу новосибирских компаний, так как срок административной ответственности составляет год.

Минимальная базовая ставка: 2 953 руб./т — применяется для изделий из бумаги, картона и некоторых видов стеклянной тары. Максимальная базовая ставка: 41 577 руб./т — установлена для аккумуляторных батарей + повышающий коэффициент. Экологический сбор = Ставка × Масса × Норматив × Коэффициент Где каждый элемент означает следующее: Ставка — базовая ставка сбора за 1 тонну товара или упаковки в рублях (устанавливается Правительством РФ для каждой группы).

Масса — количество товара или упаковки, выпущенных в обращение на территории России за отчетный год (в тоннах).

Норматив — установленный государством процент от общей массы, который вы обязаны утилизировать (например, 0,25 для электроники или 0,45 для упаковки в 2025 году). Коэффициент — коэффициент экологичности (от 1 до 5), который зависит от того, насколько легко переработать материал.

Стоит отметить, что в реестр утилизаторов Росприроднадзора из Новосибирской области сейчас входят пять компаний. Они имеют право оказывать услуги по утилизации в рамках снижения экосбора.

— Средства экосбора «окрашенные»: они идут на развитие и модернизацию системы утилизации отходов в стране, поддержку отрасли и снижение нагрузки на окружающую среду, поэтому очень важно уплачивать его своевременно. В 2025 году сумма экосбора составила 21,5 млрд рублей, — ранее сообщала заместитель руководителя Росприроднадзора Наталья Афанасьева.

За 2025 год ведомство выписало более 2 тысяч административных штрафов на общую сумму свыше 739 млн рублей.

РОП — это механизм, по которому бизнес несет ответственность за утилизацию выпущенной продукции и упаковки. Производители и импортеры обязаны либо самостоятельно утилизировать отходы, либо уплатить экологический сбор. Схема работает для всех категорий из утвержденного Правительством перечня товаров и упаковки.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских компаний возникли проблемы с включением в реестр утилизаторов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров.