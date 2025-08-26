Эксперт рассказал, водятся ли в Новосибирской области ядовитые змеи

Житель Новосибирской области поймал гадюку у Колыванского шоссе. Такое видео появилось в местных телеграм-каналах. Специалист Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова подтвердила, что такое могло произойти.

— Колыванское шоссе — это достаточно далеко от города. Два-три года назад я в центре Академгородка отлавливала гадюк. Это вполне реально, — пояснила специалист.

Алиса Богомолова рассказала изданию Om1 Новосибирск, что расстояние «недалеко от Колыванского шоссе» может быть до километра. Это подходящая среда обитания для диких животных, включая гадюк.

Змеи встречаются и в пределах города. Недавно она отлавливала ужей в районе площади Кирова и на правом берегу, возле улицы Жуковского.

Если змея оказалась в городе, посреди мегаполиса, лучше обратиться в «Центр реабилитации диких животных» или позвонить в МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что ядовитая гадюка укусила жительницу Новосибирска в новогодние праздники. Африканская змея атаковала сибирячку на Занзибаре.