Рекламодателям

В Новосибирске внедряют умную систему для борьбы с пробками и ДТП

  • 26/08/2025, 19:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске внедряют умную систему для борьбы с пробками и ДТП
Завершить модернизацию планируют до конца 2026 года

В Новосибирске на 145 перекрёстках установят «умные» датчики. Эти устройства станут частью интеллектуальной транспортной системы агломерации. С их помощью можно будет дистанционно управлять движением автомобилей, улучшая транспортную ситуацию в городе.

МБУ «ГЦОДД» ищет подрядчика для модернизации оборудования и ПО. Документы аукциона опубликованы на сайте госзакупок. Работы должны быть завершены до 10 октября 2026 года за 278,9 млн рублей. Заявки принимают до 2 сентября.

Проект контракта предусматривает, что ИТС Новосибирска повысит безопасность дорожного движения, снизит количество ДТП, оптимизирует транспортные потоки и улучшит обслуживание, уменьшив экологическое воздействие. Подрядчик должен не только установить, но и проверить доступность светофорных объектов для удалённого управления через ИТС агломерации.

На первом этапе модернизируют 63 светофора на улицах Титова, Станиславского, Немировича-Данченко, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, Карла Маркса, Мира, Петухова, Мочищенском шоссе, Владимирской, Фабричной и Большевистской. Также подрядчик установит датчики и подключит к системе «ИТС НСО» 13 детекторов транспорта на уже интегрированных в систему объектах.

На втором этапе модернизируют и интегрируют 52 светофора на улицах Б. Хмельницкого, Кошурникова, проспекте Лаврентьева, Кедровой, Тюленина, Учительской, Объединения, Гоголя, Кирова, Вокзальной магистрали и Красном проспекте. Также в 17 местах заменят устаревшие дорожные контроллеры. Синхронизированное управление настроят на Красном проспекте, Немировича-Данченко, Титова, Петухова и продолжении улицы Кирова.

Ранее редакция сообщала о том, что разработку проектов организации движения в Новосибирске завершат в 2026 году. Без них камеры, установленные на дорогах, не могут «выписывать» штрафы за нарушения ПДД.

Источник фото: Freepik / Автор — fanjianhua

739

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ЦОДД Камеры дорога


0
1

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Замена тепломагистрали на набережной Новосибирска улучшит теплоснабжение 130 домов
26/08/25 19:30
Бизнес
В Новосибирске внедряют умную систему для борьбы с пробками и ДТП
26/08/25 19:00
Власть Город Транспорт
Эксперт рассказал, водятся ли в Новосибирской области ядовитые змеи
26/08/25 18:30
Общество
Жителям Новосибирска рассказали, как сэкономить при подготовке ребенка к школе
26/08/25 18:00
Общество
«Не могут найти хозяина»: пожилые новосибирцы уже несколько дней сидят без воды
26/08/25 17:30
Общество Право&Порядок
В Новосибирске откроют новый трамвайный маршрут
26/08/25 17:00
Власть Город Транспорт
Школьные ярмарки в Новосибирске проигрывают маркетплейсам
26/08/25 16:30
Общество
Для открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске нашли подрядчика
26/08/25 16:04
Власть Город Транспорт
27 многодетных семей Новосибирской области получили новые автомобили
26/08/25 15:40
Власть
Новосибирский экономист оценил вероятность снижения ключевой ставки в сентябре
26/08/25 15:00
Экономика
Общественный транспорт Новосибирска встраивают в интеллектуальную систему
26/08/25 14:30
Власть Город Транспорт
Мальчику с диагнозом энцефалопатия требуется дорогостоящее лечение
26/08/25 14:15
Общество
Новосибирцы смогут защитить себя от мошенников с помощью нового сервиса
26/08/25 14:00
Общество
Контракт клиники Мешалкина получил новосибирский строитель «концессионной» школы
26/08/25 13:30
Бизнес Медицина Недвижимость
С 1 сентября в Новосибирске изменятся нормы трудового законодательства
26/08/25 13:00
Бизнес Общество ПроБизнес
На капремонт шести новосибирских памятников инвесторам дадут льготные кредиты
26/08/25 12:00
Бизнес Власть История Культура Общество
Студентов-поваров в Новосибирске работодатели «разбирают» на втором курсе
26/08/25 11:00
Бизнес Образование Общество
МТС представила новую партнёрскую программу ИТ-компаниям в Новосибирске
26/08/25 10:10
Технологии
Жители Новосибирска ответили на вопрос об установке мессенджера МАХ
26/08/25 10:00
Общество Технологии
В Новосибирске резко вырастут тарифы по ОСАГО
26/08/25 9:00
Общество Страхование
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять