В Новосибирске внедряют умную систему для борьбы с пробками и ДТП

В Новосибирске на 145 перекрёстках установят «умные» датчики. Эти устройства станут частью интеллектуальной транспортной системы агломерации. С их помощью можно будет дистанционно управлять движением автомобилей, улучшая транспортную ситуацию в городе.

МБУ «ГЦОДД» ищет подрядчика для модернизации оборудования и ПО. Документы аукциона опубликованы на сайте госзакупок. Работы должны быть завершены до 10 октября 2026 года за 278,9 млн рублей. Заявки принимают до 2 сентября.

Проект контракта предусматривает, что ИТС Новосибирска повысит безопасность дорожного движения, снизит количество ДТП, оптимизирует транспортные потоки и улучшит обслуживание, уменьшив экологическое воздействие. Подрядчик должен не только установить, но и проверить доступность светофорных объектов для удалённого управления через ИТС агломерации.

На первом этапе модернизируют 63 светофора на улицах Титова, Станиславского, Немировича-Данченко, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, Карла Маркса, Мира, Петухова, Мочищенском шоссе, Владимирской, Фабричной и Большевистской. Также подрядчик установит датчики и подключит к системе «ИТС НСО» 13 детекторов транспорта на уже интегрированных в систему объектах.

На втором этапе модернизируют и интегрируют 52 светофора на улицах Б. Хмельницкого, Кошурникова, проспекте Лаврентьева, Кедровой, Тюленина, Учительской, Объединения, Гоголя, Кирова, Вокзальной магистрали и Красном проспекте. Также в 17 местах заменят устаревшие дорожные контроллеры. Синхронизированное управление настроят на Красном проспекте, Немировича-Данченко, Титова, Петухова и продолжении улицы Кирова.

Ранее редакция сообщала о том, что разработку проектов организации движения в Новосибирске завершат в 2026 году. Без них камеры, установленные на дорогах, не могут «выписывать» штрафы за нарушения ПДД.