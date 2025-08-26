Губернатор оценил проекты ТОС в Советском районе Новосибирска

В ходе рабочего визита в Советский район губернатор Андрей Травников посетил ряд значимых объектов и провел встречи с представителями общественности. В частности, он ознакомился с ходом реализации проекта ТОС «Содружество» по созданию мемориала участникам специальной военной операции (СВО) и локальных конфликтов. Также состоялась встреча с активистами в креативном пространстве «Точка», а также с ветеранами СВО и их семьями.

Инициатива ТОС «Содружество» предполагает облагораживание территории и установку патриотической экспозиции, посвященной героям СВО и локальных войн, на пересечении улиц Бердышева и Таврическая в поселке Плановый. В условиях ограниченности общественных территорий в частном секторе мемориал станет важным местом притяжения для жителей, способствуя сохранению памяти о защитниках Отечества.

Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирске реализуется целый ряд программ, направленных на улучшение городской среды. Он отметил роль ТОС в освоении междворовых пространств и создании комфортных условий для жизни.

Губернатор выразил благодарность активистам и руководителям ТОС за их деятельность, подчеркнув важность объединения людей для достижения общих целей. Он высоко оценил их стремление вовлечь в общественную работу значительную часть населения к 2030 году.

В рамках реализации проекта в поселке Плановый общественники провели работы по благоустройству заброшенной территории, включая завоз грунта, высадку деревьев и кустарников, создание газона, а также изготовление и подготовку к установке мемориальной экспозиции. Проект реализован при участии совета ТОС, активистов и неравнодушных жителей частного сектора, а также благодаря полученным грантам и депутатской поддержке.

Губернатор ответил на вопросы участников ТОС, касающиеся упрощения документооборота при реализации проектов. Он предложил использовать опыт капитального ремонта школ как пример упрощенной процедуры, но подчеркнул необходимость строгого контроля за использованием бюджетных средств.

Также в микрорайоне ОбьГЭС при поддержке депутата Заксобрания Алексея Андреева функционирует проект «Точка» – площадка для общения, творчества и реализации общественных инициатив, где жители обсуждают вопросы социальной поддержки, досуга и совместной деятельности.

Алексей Андреев отметил, что в «Точке» проводятся занятия по компьютерной грамотности для пожилых людей, работают образовательные и оздоровительные программы, творческие мастер-классы, а также проходят мероприятия для различных общественных организаций.